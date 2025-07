Was der Juli für das Sternzeichen Fische bereithält

Die Energie sprudelt – und Fische wissen zunächst gar nicht, wohin mit so viel innerer Kraft. Der Juli schenkt kreative Höhenflüge, ungeahnte Produktivität und emotionale Intensität. Wer diese Kraft kanalisiert, kommt erstaunlich weit.

Das Fische-Motto für den Monat Juli: Vulkan

Für einen kalten Fisch hält Sie diesen Monat bestimmt niemand, eher schon für einen Vulkan kurz vor dem Ausbruch. Am meisten davon überrascht sind Sie selbst von Ihrem aktuellen Leistungsvermögen. Ist es der Sommer oder ist es etwas anderes? Eigentlich egal. Hauptsache, Sie lassen Ihre unverhoffte Energie nicht verpuffen, sondern münzen Sie in Arbeitseifer um – dann schaffen Sie garantiert mehr als ansonsten in einem Monat!

Fische – Wasserzeichen unter Neptun-Einfluss

Fische sind fantasievoll, empathisch und feinfühlig. Als Wasserzeichen schwimmen sie oft in emotionalen Tiefen. Neptun, ihr Herrscherplanet, verleiht ihnen Träume und Visionen. Wenn sie diese in Taten verwandeln, sind sie kaum zu bremsen – wie jetzt im Juli.

Liebe & Beziehungen

Beziehungen erleben neue Intensität – durch Ehrlichkeit und Leidenschaft. Singles wirken magisch – wer jetzt begegnet, könnte bleiben.

Beruf & Finanzen

Kreative Phasen für Herzensprojekte und künstlerische Ideen. Sie haben Rückenwind – nutzen Sie ihn. Finanziell lohnen sich Initiativen.

Gesundheit

Ihre Energie ist enorm – aber sie braucht Zielrichtung. Bewegung, Tanz oder kreative Hobbys helfen, das innere Feuer gut zu nutzen.

Neugierig, was der Monat für andere Sternzeichen bringt? Hier geht’s zur Übersicht aller Monatshoroskope – bleiben Sie immer auf dem Laufenden!

Tipp des Monats

Folgen Sie Ihrer Intuition – sie kennt den Rhythmus, in dem Ihr innerer Vulkan zur Kraftquelle wird.