Monatshoroskop August 2025 für die Zwillinge

Mit klarem Kopf und feinem Gespür für das Wesentliche loten Sie diesen Monat Ihre Möglichkeiten aus – und machen dabei einen cleveren Schnitt. Der August wird für Sie zum Gewinn – finanziell und mental.

Das Zwillinge-Motto für den Monat August: Schnitt

„Ist das nötige Geld vorhanden, ist das Ende meistens gut“, heißt es in Brechts Dreigroschenoper. „Meistens“ ist zwar noch lange nicht „immer“, trotzdem klingt die These verlockend. Leider mangelt es oft an genügend Finanzkraft, um ihre Gültigkeit zu testen. Für Sie ergibt sich allerdings in diesem Monat die Chance, finanziell einen beachtlichen Schnitt zu machen. Dann könnten Sie ja ausprobieren, ob der Brecht recht hat.

Allgemeine Infos zum Sternzeichen Zwillinge

Zwillinge sind neugierig, kommunikativ und geistreich. Als Luftzeichen suchen sie Abwechslung, lieben es zu lernen und zu vermitteln. Merkur, ihr Herrscherplanet, schenkt ihnen sprachliche Gewandtheit und eine blitzschnelle Auffassungsgabe – ideal für Networking und kreative Prozesse.

Liebe & Beziehungen

Offenheit zahlt sich aus. Wer jetzt ehrlich über Wünsche und Sorgen spricht, kann Nähe schaffen. Singles erleben Flirt-Situationen, die einen tieferen Kern haben könnten – wenn sie sich darauf einlassen. Versuchen Sie, zwischen Smalltalk und echtem Interesse zu unterscheiden.

Beruf & Finanzen

Der August bringt eine Gelegenheit, ein cleveres Geschäft abzuschließen oder ein Projekt erfolgreich abzurunden. Achten Sie auf Details, und lassen Sie sich bei Vertragsverhandlungen nicht drängen. Ein lohnender „Schnitt“ könnte Ihre Kasse erfreuen!

Gesundheit

Viel in Bewegung, viel im Kopf – achten Sie auf Balance. Meditation oder ein digitalfreier Tag pro Woche helfen, die Gedanken zu sortieren. Gönnen Sie sich gezielte Erholungsphasen – Ihr Körper wird es Ihnen danken.

Neugierig auf die anderen Sternzeichen? Hier geht’s zu allen Monatshoroskopen.

Tipp des Monats

Verhandeln Sie geschickt und mit Fingerspitzengefühl – Ihr Verstand ist Ihr Kapital, Ihre Worte Ihr Werkzeug.