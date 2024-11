Monatshoroskop Widder: So stehen die Sterne im November für Sie

Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne im November für Sie stehen: Das Monatshoroskop Widder gibt es kostenlos auf MOPO.de!

Monatshoroskop November 2024: Widder (21.3. bis 20.4.)

Blues: Zunächst zehren Sie noch von gespeicherter Sommerwärme. Doch um die Monatsmitte heult der November-Blues in schaurigem Moll – da wird sich zeigen, welcher Widder das dickste Fell hat. Natürlich können Sie den Sturm auch allein überstehen. Aber der Winter hat noch gar nicht angefangen, es gilt, mit den Kräften hauszuhalten. Am besten, man kuschelt sich in einer Herde dicht aneinander und lässt die Krise vorüberwehen. Ist auch viel netter so.

Eigenschaften des Sternzeichens Widder

Der Widder ist das erste Zeichen des Tierkreises und bekannt für seine energiegeladene und mutige Persönlichkeit. Menschen, die im Sternzeichen Widder geboren sind, gelten als besonders entschlossen, abenteuerlustig und zielstrebig. Sie schrecken nicht vor Herausforderungen zurück und sind immer bereit, neue Wege zu beschreiten. Durch ihre natürliche Führungsstärke und ihren Durchsetzungswillen schaffen sie es oft, im Beruf wie auch im Privatleben zu glänzen und andere zu inspirieren.

Widder-Geborene sind jedoch auch für ihre impulsive Art und ihre Ungeduld bekannt. Sie lieben es, die Initiative zu ergreifen und wollen schnell Ergebnisse sehen. Geduld und Ruhe sind oft Tugenden, die sie sich erst aneignen müssen. Im Monatshoroskop des Widders wird daher häufig auf Themen wie Selbstbeherrschung und langfristige Planung hingewiesen. Entdecke auch, was die Sterne diesen Monat für die anderen Sternzeichen bereithalten: Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische.

Erfahre, wie die astrologischen Einflüsse die Sternzeichen in diesem Monat begleiten.