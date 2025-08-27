Monatshoroskop September 2025 für den Wassermann

Für Wassermänner wird es im September leidenschaftlich. Wo Routine die Partnerschaft lahmlegt, darf jetzt Feuer ins Spiel kommen. Doch Fingerspitzengefühl ist gefragt, damit aus Würze kein Streit wird.

Das Wassermann-Motto für den Monat September: Scharf

Alle Wassermänner und -frauen sollten ihren Dreizack schärfen: Ein etwas träge verlaufende Partnerschaft müsste dringend angestachelt werden, um wieder prickelnde Höhen zu erreichen. Gegenseitige Vorwürfe wären da ausgesprochen kontraproduktiv und auch unangebracht: Schließlich demonstriert bereits der Wunsch nach mehr Würze, dass einem in dieser Beziehung die Liebe keineswegs egal ist – ein Kompliment an sich.

Allgemeine Infos zum Sternzeichen Wassermann

Wassermänner (21.1.–19.2.) sind Luftzeichen und werden von Uranus und Saturn regiert. Sie sind freiheitsliebend, originell und unabhängig. Ihr Denken ist zukunftsorientiert, und sie schätzen Individualität über alles.

Liebe & Beziehungen

Ihre Partnerschaft braucht jetzt frische Impulse. Singles wirken besonders anziehend, wenn sie selbstbewusst auftreten. Paare sollten das Gespräch suchen, statt Vorwürfe auszutauschen. Wer Neues ausprobiert, bringt Freude und Leidenschaft zurück. Vertrauen wächst, wenn Ehrlichkeit im Mittelpunkt steht.

Beruf & Finanzen

Im Job sprudeln Ihre Ideen. Doch nicht jeder versteht sofort, wie visionär Sie denken. Bleiben Sie geduldig und erklären Sie Ihre Ansätze klar. Finanziell könnten Investitionen in Neues reizvoll sein, sollten aber realistisch geprüft werden. Flexibilität ist Ihr Vorteil.

Gesundheit

Körperlich sind Sie voller Energie, doch achten Sie darauf, nicht zu überdrehen. Sport bringt Ausgleich, wenn er mit Freude betrieben wird. Ernährungsumstellungen wirken belebend, solange sie nicht zu radikal sind. Achten Sie besonders auf Ihren Schlaf.

Tipp des Monats

Schärfen Sie Ihre Sinne und bleiben Sie kreativ – dann wird aus Routine wieder Abenteuer. Ihr Mut zu Veränderung bringt nicht nur Leidenschaft zurück, sondern auch neue Stärke.