Monatshoroskop September 2025 für die Waage

Waagen erleben im September einen Moment des Loslassens. Was sich nicht mehr entwickeln will, darf hinter Ihnen bleiben. Aus dem Abschied erwächst die Chance für einen echten Neuanfang.

Das Waage-Motto für den Monat September: Zug

Ein Zug ist ohne Sie abgefahren, und das geht Ihnen nach. Es bringt nichts, den Rücklichtern nachstarren – weg ist weg. Gleichzeitig bietet diese Situation die Gelegenheit, eine alte Bürde abzuwerfen und neu zu beginnen. Schließlich ist das Gleis noch da, und im nächsten Zug sind gewiss noch Plätze frei. Um nicht im Kummer zu verharren, braucht ein Schicksal manchmal Räder – schon rollt es voran in eine bessere Zukunft.

Allgemeine Infos zum Sternzeichen Waage

Waagen (24.9.–23.10.) sind Luftzeichen und werden von Venus regiert. Sie lieben Harmonie, Schönheit und Ausgleich, manchmal jedoch auf Kosten klarer Entscheidungen. Diplomatie ist ihre Stärke, und mit Charme öffnen sie Türen.

Liebe & Beziehungen

In der Liebe kann ein Kapitel zu Ende gehen – doch das schafft Raum für Neues. Singles sollten nicht alten Chancen nachtrauern, sondern offen auf Menschen zugehen. Paare tun gut daran, Ballast abzuwerfen und die Beziehung neu auszurichten. Ehrlichkeit schafft jetzt Klarheit und Erleichterung.

Beruf & Finanzen

Auch beruflich können Sie eine Richtung aufgeben, die sich überlebt hat. Statt Stillstand erwartet Sie Aufbruch. Neue Projekte stehen schon bereit, wenn Sie mutig umsteigen. Finanziell gilt: Wer alte Verpflichtungen loslässt, schafft Freiraum für bessere Möglichkeiten.

Gesundheit

Seelische Altlasten drücken auf Ihr Wohlbefinden. Indem Sie bewusst loslassen, entlasten Sie auch Ihren Körper. Bewegung an der frischen Luft und Meditation unterstützen Sie dabei. Halten Sie nicht an Vergangenem fest – die Zukunft bringt neue Energie.

Tipp des Monats

Akzeptieren Sie, dass manche Züge abfahren – und vertrauen Sie darauf, dass neue kommen. Ihr Glück liegt im Neubeginn. Je schneller Sie loslassen, desto leichter finden Sie Ihr Gleichgewicht zurück.