Monatshoroskop September 2025 für den Schützen

Im September geraten Schützen kurz ins Stolpern. Doch ein kleiner Hänger ist kein Beinbruch, sondern eine Einladung, den Blick neu auszurichten. Mit etwas Abstand finden Sie schnell zurück zu Ihrer optimistischen Grundhaltung.

Das Schütze-Motto für den Monat September: Hänger

Jeder hat mal einen Hänger. Und logisch, dass Sie das stimmungsmäßig runterzieht. Selbstmitleid bringt Sie aber nicht aus der Krise, und Jammern macht Sie auch nicht beliebter. Ein kurzfristiger Ortswechsel schafft neue Horizonte und die veränderte Perspektive aufs Ganze rückt manches wieder ins rechte Licht. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie dafür brauchen, wieder klar zu sehen und das eigene Befinden ins Lot zu bringen.

Allgemeine Infos zum Sternzeichen Schütze

Schützen (23.11.–21.12.) sind Feuerzeichen und werden von Jupiter regiert. Sie sind optimistisch, freiheitsliebend und abenteuerlustig. Ihr Drang nach Wachstum und Erkenntnis treibt sie stetig voran.

Liebe & Beziehungen

Ein Stimmungstief kann kurzfristig auf Ihre Beziehungen wirken. Singles sollten nicht vorschnell aufgeben, wenn es nicht sofort funkt. Paare finden durch gemeinsame Unternehmungen wieder Leichtigkeit. Vertrauen Sie auf Ihr Herz – kleine Krisen vergehen schnell. Offenheit und Humor sind jetzt die besten Brückenbauer.

Beruf & Finanzen

Auch im Job ist nicht jeder Tag ein Volltreffer. Anstatt sich zu grämen, nutzen Sie die Zeit für Organisation und Planung. Bald geht es wieder bergauf. Finanzielle Projekte sollten sorgfältig überprüft werden, bevor Sie handeln. Wer sich nicht entmutigen lässt, ist bald wieder voll im Rennen.

Gesundheit

Körperlich zeigt sich Ihre Verfassung schwankend. Kleine Auszeiten helfen, den Akku zu laden. Bewegung an der frischen Luft wirkt Wunder, wenn die Stimmung hängt. Achten Sie auf ausreichend Schlaf und vermeiden Sie Überlastung. So finden Sie schneller ins Gleichgewicht zurück.

Tipp des Monats

Sehen Sie einen Hänger als Chance für Neuorientierung. Mit frischem Blick gewinnen Sie Erkenntnisse, die sonst verborgen bleiben. Ihr Optimismus trägt Sie zuverlässig zurück in die Spur.