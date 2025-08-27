Monatshoroskop September 2025 für den Löwen

Der September hält für Löwen eine Mischung aus Glanz und Vorsicht bereit. Sie stehen im Rampenlicht und können Erfolge einfahren, müssen jedoch aufmerksam bleiben. Wer Stärke mit Umsicht verbindet, surft sicher auf der Erfolgswelle.

Das Löwe-Motto für den Monat September: Haie

Sie surfen auf der Erfolgswelle, aber Vorsicht ist geboten: Unter der glitzernden Gischt gleiten gierige Haie. Solange Sie auf dem Brett bleiben, haben Sie gute Chancen, das Ufer zu erreichen. Sogar, falls Ihre Erfolgswelle etwas an Schwung einbüßt. Hauptsache, Sie behalten das Ziel im Auge und das Brett unter den Füßen. Denn eines ist sicher: Nach einer Welle kommt die nächste. Und die bringt Sie Ihrem Ziel noch näher.

Allgemeine Infos zum Sternzeichen Löwe

Löwen (23.7.–23.8.) gehören zum Element Feuer und werden von der Sonne regiert. Sie sind selbstbewusst, großzügig und lieben es, im Mittelpunkt zu stehen. Ihr Herz schlägt für Leidenschaft und Kreativität – sie sind geborene Anführer mit großer Strahlkraft.

Liebe & Beziehungen

Ihr Charisma zieht Menschen an, doch Vorsicht: Nicht jeder bewundert Sie ohne Hintergedanken. Singles sollten genau prüfen, wer es ehrlich meint. In festen Beziehungen sorgt Ihr Optimismus für Auftrieb, solange Sie Partner oder Partnerin nicht überrollen. Achten Sie auf Ausgleich und hören Sie auch auf leise Töne. Dann wächst Vertrauen.

Beruf & Finanzen

Im Job können Sie glänzen, doch Konkurrenz schläft nicht. Setzen Sie auf Professionalität statt auf Machtdemonstrationen. Wer klar strukturiert handelt, bleibt obenauf. Finanzielle Chancen locken, erfordern jedoch kluge Kalkulation. Überstürzte Entscheidungen könnten riskant sein. Ein kühler Kopf ist Ihr Rettungsanker.

Gesundheit

Sie strotzen vor Energie, neigen jedoch dazu, Ihre Kräfte zu überdehnen. Planen Sie bewusst Pausen ein und gönnen Sie sich Regeneration. Sport an der frischen Luft bringt den besten Ausgleich. Ernähren Sie sich ausgewogen, um Ihr Energielevel zu stabilisieren. Kleine Achtsamkeitsrituale helfen, die Balance zu halten.

Tipp des Monats

Behalten Sie den Blick nach vorn, auch wenn das Wasser unter Ihnen unruhig wirkt. Ihr Erfolg ist sicher, solange Sie mit klarem Kopf steuern. Vermeiden Sie Arroganz, bleiben Sie gelassen – so bleibt Ihre Strahlkraft ungebrochen.