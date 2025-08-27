Monatshoroskop September 2025 für die Fische

Fische ziehen sich im September aus dem Trubel zurück und finden in der Zweisamkeit ihr Glück. Statt lauter Party steht stille Harmonie im Vordergrund.

Das Fische-Motto für den Monat September: Zwei

Das große Remmidemmi darf diesen Monat ohne Sie stattfinden, denn Ihre Wochenenden stehen ganz im Zeichen der Zweisamkeit – Spaziergänge, Gespräche und zwei Herzen im Gleichtakt. Wie weit es Sie in dieser Konstellation trägt, wird sich zeigen. Alles kann, nichts muss – mit dieser entspannten Devise macht man selten etwas verkehrt, in der Liebe wie im Leben. Wer drängelt, kommt meistens auch nicht eher an.

Allgemeine Infos zum Sternzeichen Fische

Fische (20.2.–20.3.) sind Wasserzeichen und werden von Neptun regiert. Sie sind sensibel, einfühlsam und träumerisch. Ihre Intuition ist stark, und sie fühlen sich oft in andere hinein wie kaum ein anderes Zeichen.

Liebe & Beziehungen

Singles sollten Begegnungen nicht erzwingen, sondern genießen, was sich ergibt. Wer offen bleibt, erlebt schöne Überraschungen. Paare finden in stillen Momenten zueinander und stärken ihre Verbindung. Zärtlichkeit und Ruhe stehen im Vordergrund, große Dramen sind überflüssig.

Beruf & Finanzen

Auch beruflich ist weniger manchmal mehr. Sie profitieren von Kooperationen und leisen Tönen statt von Konkurrenzdenken. Finanziell sollten Sie achtsam bleiben und keine überstürzten Ausgaben tätigen. Vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl – es weist Ihnen den richtigen Weg.

Gesundheit

Ihre Seele braucht Rückzug und Harmonie. Spaziergänge, Meditation oder kreative Hobbys stärken Ihr Wohlbefinden. Vermeiden Sie Überforderung durch äußeren Druck. Körperlich wirkt sanfte Bewegung besser als extremes Training.

Tipp des Monats

Lassen Sie sich treiben und genießen Sie die Zweisamkeit – ob mit Partner, Freund oder in inniger Verbindung zu sich selbst. Ihr Gleichgewicht entsteht aus Ruhe und Vertrauen.