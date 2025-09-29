Monatshoroskop Oktober 2025 – Waage

Waagen erleben im Oktober einen Schub an Selbstvertrauen. Unerwartete Herausforderungen laden dazu ein, Grenzen neu zu definieren. Auch wenn es anstrengend wird, entwickeln Sie Stärke und Reife – und entdecken Fähigkeiten, die Sie bislang unterschätzt haben.

Das Waage-Motto für den Monat Oktober: Niemals

Eigentlich kennen Sie sich ganz gut und wissen, was Sie sich zutrauen können. Und auch, was Sie besser sein lassen sollten, weil es vermutlich die eigenen Fähigkeiten übersteigen würde. Doch dieser Oktober steht unter dem James-Bond-Motto: „Sag‘ niemals nie“: Sie werden ein blaues Wunder erleben und Ihre Grenzen verschieben. Es wird anstrengend, soviel ist sicher. Aber gewiss ist es auch, dass es Sie weiterbringt und positiv reifen lässt.

Allgemeine Infos zum Sternzeichen Waage

Die Waage ist ein Luftzeichen und wird von der Venus regiert. Harmonie, Ästhetik und Partnerschaft stehen im Zentrum ihres Wesens. Waagen sind diplomatisch und charmant, meiden aber oft Konflikte. Ihr Sinn für Gerechtigkeit macht sie zu geschätzten Vermittlern.

Liebe & Beziehungen

Ihre Beziehungen werden durch die Bereitschaft gestärkt, Neues zu wagen. Singles überraschen sich selbst mit mutigen Schritten in ungewohntes Terrain. Paare erleben, dass gemeinsame Herausforderungen zusammenschweißen. Der Schlüssel liegt darin, nicht vorschnell „nein“ zu sagen.

Beruf & Finanzen

Im Job treten Aufgaben auf, die zunächst größer wirken, als Sie es gewohnt sind. Mit Mut und Lernbereitschaft schaffen Sie es, über sich hinauszuwachsen. Finanziell können sich Investitionen lohnen, wenn Sie alte Ängste überwinden.

Gesundheit

Neue körperliche Aktivitäten oder sportliche Herausforderungen locken. Auch wenn es anstrengend wird, fühlen Sie sich danach gestärkt. Achten Sie darauf, Ihre Kräfte einzuteilen, und gönnen Sie sich bewusst Erholungsphasen.

Tipp des Monats

Sagen Sie im Oktober nicht vorschnell „nie“. Manches, was unvorstellbar schien, bringt Ihnen am Ende wertvolle Stärke und neue Perspektiven.