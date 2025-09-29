Monatshoroskop Oktober 2025 – Skorpion

Der Oktober fordert Skorpione auf, sich ungelösten Themen zu stellen. Verborgenes tritt ans Licht, und wer den Mut hat, genau hinzuschauen, kann Altes hinter sich lassen. Doch Vorsicht: Nicht jede Tür sollte geöffnet werden, wenn man nicht sicher ist, dass man bereit ist.

Das Skorpion-Motto für den Monat Oktober: Grabesstille

Wenn Sie genau in die vermeintliche Grabesstille lauschen, hören Sie das Gras wachsen – es sprießt über einer alten Angelegenheit, die nur darauf wartet, von Ihnen aus der Gruft gehoben zu werden. Das kann Ihnen aber auch Probleme einbringen. Es hat schließlich Gründe, warum sich seit so langer Zeit niemand an dieser Aufgabe versucht hat. Sollten Sie die Sache angehen, müssen Sie hundertprozentig davon überzeugt sein. Sind Sie das?

Allgemeine Infos zum Sternzeichen Skorpion

Das Wasserzeichen Skorpion wird vom Pluto (und traditionell vom Mars) regiert. Es steht für Tiefe, Transformation und Leidenschaft. Skorpione besitzen eine enorme Willenskraft und Intuition, können aber auch geheimnisvoll und misstrauisch sein. Ihre Stärke ist die Fähigkeit, bis zum Kern der Dinge vorzudringen.

Liebe & Beziehungen

Im Oktober könnten alte Themen in der Liebe wieder auftauchen. Paare stehen vor der Wahl, ob sie Konflikte klären oder ruhen lassen. Singles begegnen Menschen, die verdrängte Gefühle anstoßen. Wichtig ist, ehrlich zu sich selbst zu sein und nichts halbherzig anzugehen.

Beruf & Finanzen

Verborgene Probleme im Job könnten jetzt ans Licht kommen. Nutzen Sie Ihre Stärke, unbequeme Wahrheiten zu benennen. Das bringt langfristig Klarheit und Stabilität. Finanziell sollten Sie keine riskanten Experimente eingehen – nur, was Sie wirklich überzeugt, hat Bestand.

Gesundheit

Ihre seelische Tiefe wirkt sich auch auf Ihr Wohlbefinden aus. Achten Sie darauf, alte Belastungen nicht mit sich herumzutragen. Entspannungsübungen oder Meditation helfen, das innere Gleichgewicht zu bewahren. Körperlich gilt: weniger Druck, mehr Vertrauen in den eigenen Rhythmus.

Tipp des Monats

Hören Sie in die Stille hinein – dort finden Sie Antworten. Doch entscheiden Sie bewusst, welche Vergangenheit Sie wieder aufrollen möchten.