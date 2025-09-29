Monatshoroskop Oktober 2025 – Schütze

Für Schützen steht der Oktober im Zeichen der Erneuerung. Statt Altes einfach wegzuwerfen, entdecken Sie den Wert von Dingen und Beziehungen, die noch immer liebenswert sind. Kreativität und Optimismus helfen Ihnen, Tradition und Moderne zu verbinden.

Das Schütze-Motto für den Monat Oktober: Lieb

Etwas funktioniert nicht mehr wie gewohnt. Bevor man es achtlos auf dem Schrotthaufen der Weltgeschichte entsorgt, könnte man eine Reparatur erwägen. Denn was lange gut war, ist meistens noch liebenswert – auch wenn’s nicht mehr zeitkonform tickt. Vielleicht fügen Sie das Alte und das Moderne zu etwas Neuem zusammen, das auch in Zukunft Bestand hat. Mit Ihrer Kreativität wäre das durchaus möglich – man wird es Ihnen danken.

Allgemeine Infos zum Sternzeichen Schütze

Der Schütze ist ein Feuerzeichen, regiert von Jupiter. Er steht für Optimismus, Abenteuerlust und Freiheitsdrang. Schützen sind offen, wissbegierig und oft visionär. Sie brauchen Abwechslung und Inspiration, neigen aber auch dazu, sich zu viel vorzunehmen.

Liebe & Beziehungen

Singles könnten sich im Oktober erneut in jemanden aus der Vergangenheit verlieben – oder entdecken alte Gefühle in neuem Licht. Paare erkennen den Wert ihres Zusammenseins und entwickeln Wege, Vertrautes frisch zu gestalten. Liebe bedeutet für Sie jetzt, das Schöne im Bestehenden neu zu würdigen.

Beruf & Finanzen

Im Job kann es sinnvoll sein, Bewährtes zu überarbeiten, statt alles neu aufzusetzen. Sie verbinden Altes mit Innovativem und schaffen dadurch Stabilität. Finanziell sollten Sie langfristig denken: Investitionen in Dinge, die ihren Wert behalten, zahlen sich aus.

Gesundheit

Ihr Energielevel bleibt stabil, wenn Sie vertraute Routinen pflegen, aber auch neue Impulse zulassen. Yoga, Meditation oder Spaziergänge kombinieren Altes und Neues zu einem gesunden Gleichgewicht.

Tipp des Monats

Bewahren Sie, was liebenswert ist, und verbinden Sie es mit Neuem. So entsteht etwas, das Zukunft hat.