Monatshoroskop Oktober 2025 – Löwe

Für Löwen beginnt der Oktober zunächst etwas schleppend, doch am Abend erwachen Kraft und Kreativität. Ihre besten Ideen kommen, wenn andere schon den Tag abschließen. Wer seinen Rhythmus akzeptiert, kann das Potenzial des Monats voll ausschöpfen.

Das Löwe-Motto für den Monat Oktober: Blitz

Laut Volksweisheit hat Morgenstund Gold im Mund, aber Sie haben Blei in den Knochen. Glücklicherweise nicht ganztags, denn Ihre Stunde schlägt derzeit immer erst nach Sonnenuntergang – dann dämmert’s Ihnen. Statt zwielichtiger Gedanken kommen Ihnen bei Dunkelheit taghelle Geistesblitze. Darauf kann man sich einstellen. Gehen Sie es morgens gemächlich an, sind Sie abends frisch genug, um Versäumtes nachzuholen.

Allgemeine Infos zum Sternzeichen Löwe

Das Feuerzeichen Löwe wird von der Sonne regiert. Es steht für Selbstbewusstsein, Kreativität und Lebensfreude. Löwen sind geborene Führungspersönlichkeiten mit Charisma und Wärme. Sie lieben Aufmerksamkeit, geben aber auch großzügig Energie an andere weiter.

Liebe & Beziehungen

Ihre Partnerschaft profitiert von abendlicher Lebendigkeit. Gemeinsame Aktivitäten am Abend bringen Nähe und Spaß. Singles wirken in nächtlichen Stunden besonders charmant und ziehen interessante Bekanntschaften an. Wer Geduld zeigt, wird romantische Funken erleben.

Beruf & Finanzen

Morgens läuft es eher gemächlich, abends jedoch sind Sie im Flow. Nutzen Sie diese produktive Phase, um Projekte voranzubringen. Ihre Ideen überzeugen durch Originalität. Finanziell sollten Sie größere Entscheidungen lieber abends prüfen – dann sind Sie klarer im Kopf und mutiger im Herzen.

Gesundheit

Ihr Biorhythmus ist ungewöhnlich, aber nicht ungesund. Achten Sie darauf, tagsüber nicht gegen Ihre Müdigkeit anzukämpfen, sondern sich kleine Pausen zu gönnen. Sport oder Bewegung am Abend wirkt besonders belebend und sorgt für guten Schlaf.

Tipp des Monats

Folgen Sie Ihrem inneren Taktgeber: Abends entstehen Ihre besten Ideen. Planen Sie wichtige Gespräche oder kreative Arbeit in diese Stunden.