Monatshoroskop Oktober 2025 – Fische

Der Oktober fordert Fische zu Geduld und Achtsamkeit auf. Zwischen tiefen Gefühlen und dem Bedürfnis nach Nähe entsteht eine Spannung, die Zeit und Raum braucht. Wer nicht zu viel erzwingt, bewahrt Harmonie und findet Antworten in der Ruhe.

Das Fische-Motto für den Monat Oktober: Geduldspiel

Stille Wasser sind bekanntlich tief. Zum Glück sind Fischen tiefe Wasser nicht fremd. Doch der stille Mensch, der Sie im Moment am meisten beschäftigt, ist schier unergründlich – und ein gefährliches Terrain für Seelentieftaucher. Wer zu tief gründelt, dem fehlt am Ende die Luft zum Auftauchen. Lassen Sie sich und vor allem diesem stillen Menschen genug Zeit zum Durchatmen, damit wäre am Ende beiden am meisten gedient.

Allgemeine Infos zum Sternzeichen Fische

Die Fische sind ein Wasserzeichen, regiert von Neptun (traditionell auch Jupiter). Sie sind sensibel, träumerisch und intuitiv. Fische besitzen ein großes Mitgefühl, können sich aber leicht von äußeren Stimmungen beeinflussen lassen. Ihre Stärke liegt in Kreativität und Empathie.

Liebe & Beziehungen

Singles könnten eine geheimnisvolle Person treffen, die ihr Herz berührt – doch Geduld ist gefragt. Paare spüren tiefere Nähe, wenn sie sich Zeit lassen, statt alles sofort zu klären. Vertrauen und Ruhe sind jetzt entscheidend.

Beruf & Finanzen

Im Job sollten Sie nichts überstürzen. Projekte brauchen Reifezeit, bevor sie Früchte tragen. Finanziell gilt: keine vorschnellen Entscheidungen – lieber abwarten, bis mehr Klarheit herrscht.

Gesundheit

Seelische Tiefe fordert Ihren Körper heraus. Achten Sie auf Erholung und vermeiden Sie Überforderung. Meditation, Musik oder kreative Tätigkeiten helfen, das innere Gleichgewicht zu wahren.

Tipp des Monats

Üben Sie Geduld – manches entwickelt sich langsamer, wird dadurch aber umso wertvoller.