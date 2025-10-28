Monatshoroskop November 2025 – Wassermann

Ihr November bringt Bewegung in alte Kontakte und frische Ideen. Wenn Sie Impulsen folgen, die „irgendwie richtig“ klingen, ergeben sich erstaunliche Begegnungen – online wie offline.

Das Wassermann-Motto für den Monat November: Kontakt

Jemand ist seit einer Ewigkeit aus Ihrem Gesichtskreis abgetaucht. Kein Wunder, dass Sie schon lange nicht mehr an diesen Menschen gedacht haben. Umso überraschender ist es, dass Sie es jetzt tun – verbunden mit der vagen Idee: Man müsste mal wieder anrufen… Im gleichen Moment finden Sie es schon fast wieder peinlich, sich nach so einer langen Schweigeperiode bei dieser Person zu melden. Tun Sie’s – es lohnt sich.

Allgemeine Infos zum Sternzeichen

Wassermann ist ein fixes Luftzeichen, geführt von Uranus: innovativ, unabhängig, visionär. Stärke: Ideenreichtum. Lernaufgabe im November: Nähe zulassen, ohne Freiheit zu verlieren.

Liebe & Beziehungen

Eine alte Verbindung taucht wieder auf und Sie überrascht, wie vertraut es sich anfühlt. Singles: Mut zum ersten Schritt! Paare: reden statt scrollen. Echte Kommunikation öffnet die Herzen neu.

Beruf & Finanzen

Vernetzen Sie sich bewusst: Ihre Ideen brauchen Bühnen. Kooperationen bringen mehr als Alleingänge. Finanzen bleiben stabil, wenn Sie Impulse prüfen, statt zu springen. Digitalprojekte laufen besonders gut.

Gesundheit

Geistige Anregung gut, Reizüberflutung nicht. Bildschirmfreie Zeit täglich einplanen. Vitamine, Sauerstoff, gute Gespräche – beste Kombi für Ihr Wohlbefinden.

Neugierig, was der Monat für andere Sternzeichen bringt? Hier geht’s zur Übersicht aller Monatshoroskope – bleiben Sie immer auf dem Laufenden!

Tipp des Monats

Rufen Sie an, schreiben Sie, melden Sie sich. Verbindungen sind Ihr November-Glück.