Monatshoroskop November 2025 – Waage

Feingefühl bleibt Ihr Asset – doch jetzt fordert das Leben klare Schritte. Zwischen Harmoniebedürfnis und Realität braucht es Mut zum Zwischenraum. Wer einen Moment loslässt, gewinnt Perspektive und Eleganz in der Entscheidung.

Das Waage-Motto für den Monat November: Abgrund

Sie überdenken behutsam jeden Schritt und agieren sehr vorsichtig, immer eine Hand am Seil. Bloß nichts riskieren auf dem Weg zu dem von Ihnen angepeilten Ziel. Sind Sie sich tatsächlich sicher, dass Sie es bei diesem gebremsten Tempo erreichen? Vielleicht reicht es leider nur für die Etappe zum Basislager, nicht zum Gipfelsturm. Manchmal muss man einen Moment lang freihändig schweben, um einen Abgrund zu überqueren…

Allgemeine Infos zum Sternzeichen

Waage ist ein kardinales Luftzeichen, von Venus geprägt: charmant, ausgewogen, gerechtigkeitsliebend. Stärke: Vermittlung. Lernaufgabe im November: Authentisch entscheiden – statt allen zu gefallen.

Liebe & Beziehungen

Singles spüren, wer wirklich passt, wenn sie nicht jedem Lächeln hinterherlaufen. In Partnerschaften helfen klare Absprachen mehr als diplomatisches Schweigen. Zeigen Sie Kanten, ohne zu verletzen. Balance entsteht durch Ehrlichkeit.

Beruf & Finanzen

Ein kluger Schritt ins Offene lohnt sich: Position beziehen, Verantwortung annehmen, Präsentationen mit Design-Finesse schärfen. Finanzen: Klasse statt Masse – ein gutes Stück, langfristig gedacht, schlägt fünf schnelle Käufe.

Gesundheit

Wasserhaushalt, Haut und Nieren reagieren auf Stress: ausreichend trinken, Spaziergänge, Musik. Vermeiden Sie „Pflicht-Konflikte“, die nur Kraft ziehen. Atemübungen bringen Ruhe vor großen Entscheidungen.

Tipp des Monats

Ein Mini-Mutmacher: täglich eine kleine Entscheidung zügig treffen – Training für den großen Sprung.