Das aktuelle Monatshoroskop für das Sternzeichen Steinbock

Das aktuelle Monatshoroskop für das Sternzeichen Steinbock Foto: IMAGO / Depositphotos

Monatshoroskop November 2025 – Steinbock

Sie bleiben sich treu, selbst wenn andere auf Show setzen. Ihre Ruhe und Klarheit wirken wie ein Kontrapunkt zur Übertreibung der Saison. Dieser Monat belohnt Reduktion – und echte Substanz.

Das Steinbock-Motto für den Monat November: Schlicht

Im Protz-Konzert der Angeber brauchen Sie gar nicht erst versuchen, mitzuhalten. Unangenehm muss es Ihnen trotzdem nicht sein, wenn Sie beim beliebten Ego-Spielchen „Mein Haus! Mein Auto! Meine Weltreise!“ das Mitbieten verweigern. Es trägt Ihnen sogar die Achtung jener Menschen ein, die wissen: Echte Zuneigung bedarf keiner Bestechung durch Statussymbole. Wie schon die Beatles sangen: Liebe kann man nicht kaufen.

Allgemeine Infos zum Sternzeichen

Steinbock ist ein kardinales Erdzeichen, regiert von Saturn: diszipliniert, ausdauernd, bodenständig. Stärke: Verlässlichkeit. Lernaufgabe im November: Herz über Status stellen.

Liebe & Beziehungen

Sie überzeugen durch Echtheit, nicht durch Effekte. Singles: Authentizität zieht an. Paare erleben stille Tiefe, wenn Konsumstress draußen bleibt. Gemeinsamkeit wird wichtiger als Glanz.

Beruf & Finanzen

Schlichtheit wirkt wie ein Statement: Konzentrieren Sie sich auf Substanz. Ihre Zielstrebigkeit macht Eindruck, wenn Sie unaufgeregt liefern. Finanziell: keine Luxusausgaben – Sparsamkeit ist kein Mangel, sondern Strategie.

Gesundheit

Körper und Geist profitieren von Rhythmus und Schlaf. Erden Sie sich mit Wärme, regelmäßigen Mahlzeiten und Zeit in der Natur. Weniger ist mehr – auch beim Programm.

Tipp des Monats

Ein Tag ohne Vergleich mit anderen – und Sie merken, wie reich Sie eigentlich sind.

