Monatshoroskop November 2025 – Skorpion

Still ist es nur an der Oberfläche. Der November spielt Ihnen in die Karten: Tiefe, Fokus, Transformation. Sie lesen zwischen den Zeilen – und treffen den Kern. Wer Geduld hat, erntet echte Durchbrüche.

Das Skorpion-Motto für den Monat November: Klingeling

So weit ist Weihnachten nicht mehr weg, und Sie haben schon ein bisschen Bammel vor dem ganzen Trubel. Peinliche Weihnachtsfeiern in Betrieben und Vereinen. Familiendramen unter Menschen, die sich im ganzen Jahr kaum sehen, aber an den Feiertagen stundenlang unbewältigte Konflikte aufheizen. Am besten, man geht das Ereignis offensiv an: Pfefferkuchen und Printen kaufen, Glühwein kochen und Freunde einladen.

Allgemeine Infos zum Sternzeichen

Skorpion ist ein fixes Wasserzeichen, Pluto-geführt: intensiv, entschlossen, regenerationsstark. Stärke: Transformation. Lernaufgabe im November: Kontrolle loslassen, Vertrauen vertiefen.

Liebe & Beziehungen

Singles spüren sofort, wer Substanz hat. Paare räumen Altes auf – ehrlich, aber respektvoll. Konzentrieren Sie sich auf Verbundenheit statt Kontrolle. Kleine, bewusste Rituale stärken Nähe und bringen Wärme in dunkle Tage.

Beruf & Finanzen

Ihr Instinkt ist strategisch. Prüfen Sie Projekte auf Reife: Was reift im Stillen, was braucht einen mutigen Anstoß? Finanziell: keine großen Wetten; Stabilisieren, Reserven bilden, offene Posten schließen. Netzwerke pflegen – im Adventsumfeld ergeben sich nützliche Kontakte.

Gesundheit

Psyche und Körper sind eng verwoben. Schreiben, Meditation, Schwimmen oder Sauna helfen beim Entladen. Achten Sie auf Schlafqualität und Leberentlastung. Dunkelphasen als Regeneration verstehen, nicht bekämpfen.

Tipp des Monats

Planen Sie frühzeitig „Ihr“ Fest: eigenes kleines Adventsritual, das Ihnen guttut – und nach Ihnen klingt.