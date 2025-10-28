Monatshoroskop November 2025 – Schütze

Der November konfrontiert Sie mit Masken – bei anderen wie bei sich selbst. Doch Ihr innerer Kompass bleibt klar: Ehrlichkeit, gepaart mit Humor, bringt Sie durch jede Fassade hindurch. Bleiben Sie echt, aber nicht naiv und Sie sehen mehr, als andere zeigen wollen.

Das Schütze-Motto für den Monat November: Maske

Eine Pappnase macht noch keinen Karneval. Allmählich beschleicht Sie das dumpfe Gefühl, dass gewisse Leute ihre wahren Gesichter hinter grinsenden Masken verstecken. Am besten, man grinst zurück. Und denkt sich seinen Teil. Nichts spricht dagegen, sich ebenfalls bedeckt zu halten. Irgendwann fallen alle Masken, erst dann schlägt die Stunde der nackten Wahrheit. Wer dann noch überraschen kann, hat gute Karten.

Allgemeine Infos zum Sternzeichen

Schütze ist ein veränderliches Feuerzeichen, regiert von Jupiter: idealistisch, wissbegierig, visionär. Stärke: Weitblick. Lernaufgabe im November: Wahrheit mit Takt verbinden.

Liebe & Beziehungen

Ehrlichkeit wirkt, aber dosiert. Singles sollten authentisch bleiben, ohne alles gleich preiszugeben. Paare erkennen, wo Rollenspiele Nähe ersetzen und finden zu echter Offenheit zurück. Vertrauen wächst, wenn man sich gegenseitig auch die ungeschminkten Seiten zeigt.

Beruf & Finanzen

Masken gibt’s auch im Job: Höflichkeit ist gut, Verstellung nicht. Sprechen Sie Klartext, wenn Sie Fehlentwicklungen sehen, aber mit Fingerspitzengefühl. Finanziell gilt: nicht von glänzenden Angeboten blenden lassen – das Echte erkennt man an Stabilität.

Gesundheit

Ihr Energielevel schwankt zwischen Höhenflug und Rückzug. Bewegung an der frischen Luft stabilisiert. Achten Sie auf Immunsystem – Zink, Vitamin C und ausreichend Schlaf. Kleine Meditationen bringen Klarheit.

Tipp des Monats

Spiegeln Sie kein falsches Lächeln zurück – echte Herzlichkeit ist Ihr bestes Kostüm.