Monatshoroskop November 2025 – Löwe

Im grauen November behalten Sie die Bühne durch ruhige Souveränität. Wo andere zaudern, setzen Sie klare Akzente. Ihre Mischung aus Herz, Haltung und Mut gibt Projekten Richtung – und Beziehungen Halt. Wer Ihnen folgt, weiß: Hier führt jemand mit Wärme, nicht mit Lautstärke.

Das Löwe-Motto für den Monat November: Meinung

Es ist ja grundsätzlich nicht schlecht, sich darüber Gedanken zu machen, was anderen Leuten wichtig sein könnte. Aber in diesen Tagen sollten Sie die Meinung Ihrer Mitmenschen besser nicht zum einzigen Maßstab Ihres Handelns machen. Ihr Bauchgefühl ist durchaus ein beachtenswerter Ratgeber, auf den Kopf gefallen sind Sie auch nicht. Man kann sich die Argumente der anderen anhören – entscheiden müssen Sie am Ende selbst.

Allgemeine Infos zum Sternzeichen

Löwe ist ein fixes Feuerzeichen unter der Sonne: charismatisch, kreativ, großzügig. Stärke: Ausstrahlung und Herz. Lernaufgabe im November: Selbstbestimmt bleiben – ohne Sturheit.

Liebe & Beziehungen

Singles wirken magnetisch, wenn sie zu ihrem Gefühl stehen. In festen Beziehungen zahlt sich Klartext aus: Wünsche benennen, statt sie zu inszenieren. Bleiben Sie großzügig, aber setzen Sie Grenzen, wenn Fremdmeinungen in die Partnerschaft funken. Kleine, warme Gesten schlagen jedes Drama.

Beruf & Finanzen

Ihre Handschrift macht den Unterschied. Verhandeln Sie Ziele und Deadlines aktiv – „Meine Position ist…“ führt jetzt weiter als Konsens um jeden Preis. Budgetseitig: Festliche Ausgaben im Blick behalten, Qualität statt Menge. Eine kluge Spende für gute Tools lohnt sich.

Gesundheit

Licht, Bewegung, Pausen. Aktivieren Sie Ihre „innere Sonne“ durch Tageslichtspaziergänge und kurze Kraftimpulse. Vitamin D und Rhythmus stabilisieren. Achtung: Herz-Kreislauf, nach Powerphasen bewusst runterfahren.

Tipp des Monats

Entscheidungen notieren: Pro, Contra, Bauchgefühl. Dann handeln – und nicht zurückschauen.