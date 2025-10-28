Monatshoroskop November 2025 – Fische

Ihr Herz geht Ihnen voraus – und das ist gut so. Zwischen grauen Tagen und Glitzerstimmung strahlen Sie Wärme aus, die ansteckt. Ihr Mitgefühl wirkt, Ihr Humor heilt und Liebe liegt buchstäblich in der Luft.

Das Fische-Motto für den Monat November: Schmelz

Es dauert zwar noch etwas bis Weihnachten, aber bei Ihnen geht das Fest der Freude schon los. Das wirkt ansteckend – wo Sie sind, funkelt alles wie Lametta, strahlt wie ein Honigkuchen und lacht sich kringelig. Ihr Humor poliert die trübsten Tassen auf, entflammt kleinste Lichter und glänzt in dunkelsten Stunden. So viel Frohsinn lässt nicht nur Lebkuchenherzen dahinschmelzen. Es winkt ein Liebesapfel in Person…

Allgemeine Infos zum Sternzeichen

Fische ist ein veränderliches Wasserzeichen, geführt von Neptun: empathisch, intuitiv, künstlerisch. Stärke: Mitgefühl. Lernaufgabe im November: Grenzen ziehen bei aller Herzenswärme.

Liebe & Beziehungen

Singles verzaubern mit Charme und Herzlichkeit, ein glücklicher Zufall kann magisch wirken. Paare entdecken wieder den Spaß am Lachen – gemeinsame Freude ist das beste Bindemittel. Familie und Freunde saugen Ihre Energie auf, teilen Sie sie bewusst ein.

Beruf & Finanzen

Ihre Intuition führt Sie richtig. Ideen, die vom Herzen kommen, finden jetzt Resonanz. Kreative Projekte laufen gut. Finanziell: nicht übermäßig spendabel werden, auch wenn Sie in Geben-Laune sind.

Gesundheit

Achten Sie auf Ruhephasen: Ihre Empathie kostet Energie. Baden, Musik, Kerzenlicht – alles richtig! Ernährung: mehr Wärme, weniger Zucker. Bewegung mit Freude, nicht Zwang.

Tipp des Monats

Schenken Sie Lächeln – aber behalten Sie genug für sich. Herzenswärme braucht Pausen.