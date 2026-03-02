Monatshoroskop März 2026 – Wassermann

Der März taut innerlich etwas auf und macht Lust auf Nähe und Neues. Wenn Sie offen bleiben, entstehen überraschend schöne Entwicklungen.

Das Wassermann-Motto für den Monat März: Gefühl

Dieses leichte Kribbeln im Bauch ist kein Darmvirus – der Frühling ist es! Der Winterklamottenpanzer wird Stück für Stück abgerüstet, das Eis taut von der Seele, der Blick hebt sich und bestreicht einen weiteren Horizont als bloß die nächsten drei schneeverwehten Gehwegplatten. Es breiten sich Gefühle aus, die Sie lange nicht mehr gespürt haben, an die Sie sich aber wieder gewöhnen dürfen. Es beginnen romantische Zeiten!

Allgemeine Infos zum Sternzeichen Wassermann

Wassermann ist Luft: unabhängig, geistreich, unkonventionell. Herrscherplanet Uranus (klassisch Saturn) steht für Freiheit, Wandel und Innovation.

Liebe & Beziehungen

Sie wirken offener als sonst – und das zieht Menschen an. Singles sollten Neues zulassen, ohne es sofort zu etikettieren. In Beziehungen bringen kleine Überraschungen frischen Wind. Sprechen Sie über Wünsche, nicht nur über Prinzipien. Nähe entsteht, wenn Sie sich zeigen.

Beruf & Finanzen

Ideen sind stark, doch Umsetzung ist der Schlüssel: einen Schritt konkret machen. Teamwork gelingt, wenn Sie andere mitnehmen. Finanziell lohnt ein Blick nach vorn: Rücklagen, Technik, Weiterbildung. Entscheiden Sie weniger aus Trotz, mehr aus Klarheit. So bleibt Ihre Freiheit stabil.

Gesundheit

Mehr Licht, mehr Luft, mehr Bewegung heben Energie und Stimmung. Achten Sie auf Schlafrhythmus, wenn Sie innerlich aufdrehen.



Hier geht’s zur Übersicht aller Monatshoroskope – bleiben Sie immer auf dem Laufenden!

Tipp des Monats

Tun Sie etwas Romantisches, das Ihnen wirklich gefällt — und teilen Sie es dann.