Monatshoroskop März 2026 – Waage

Im März finden Sie Klarheit durch Ruhe. Weniger Ablenkung bedeutet mehr Orientierung — und bessere Entscheidungen.

Das Waage-Motto für den Monat März: Innen

Wo Trubel ist, da sollten Sie nicht sein. In der Stille liegt die Kraft – jedenfalls momentan. Nicht auf Erleuchtung von außen warten. Was in Ihnen selbst steckt, ist allemal genug. Und ohne Trubel horcht es sich viel besser nach innen. Die Erkenntnisse, die Sie bei der Selbstbeschau gewinnen, führen zur klareren Einschätzung Ihrer augenblicklichen Lebenssituation. Danach entwickelt sich Ihre Zukunftsstrategie viel leichter.

Allgemeine Infos zum Sternzeichen Waage

Waage ist Luft: diplomatisch, ästhetisch, beziehungsstark. Herrscherplanet Venus steht für Harmonie, Werte und Feingefühl.

Liebe & Beziehungen

Sie brauchen echte Nähe, nicht Dauer-Interaktion. Singles ziehen Menschen an, wenn sie ruhig und klar bleiben. In Beziehungen hilft ein klärendes Gespräch mehr als höfliches Schweigen. Setzen Sie Grenzen freundlich, aber konsequent. So entsteht Respekt und Stabilität.

Beruf & Finanzen

Fokus schlägt Vernetzung: weniger Meetings, mehr Substanz. Entscheidungen werden besser, wenn Sie sie in Ruhe prüfen. Finanziell lohnt ein Check von Verträgen, Abos, Kleinausgaben. Wenn Sie Ordnung schaffen, fühlen Sie sich sofort leichter. Der Monat eignet sich für eine klare Strategie.

Gesundheit

Stille tut Ihrem Nervensystem gut: Spaziergänge, Musik, frühe Abende. Achten Sie auf Schulter- und Nackenverspannungen.



Tipp des Monats

20 Minuten täglich ohne Input: kein Handy, keine News — nur Sie.