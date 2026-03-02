Monatshoroskop März 2026 – Stier

Im März lohnt sich Beharrlichkeit besonders. Was schon verloren scheint, kann sich mit der richtigen Energie noch drehen.

Das Stier-Motto für den Monat März: Hinein

Hinein: Scheinbar ist die Chance vertan, ist das Scheitern Ihrer Träume unvermeidlich. Es wäre allerdings ein großer Fehler, jetzt schon aufzugeben. Zwar ist der Zug bereits abgefahren, doch die Rücklichter sind noch zu sehen. Wer sich zu einer letzten Energieleistung aufraffen kann und nochmal vehement nachsetzt, für den wird im letzten Waggon ein Türchen offengehalten – Aufspringen ist möglich! Wer weiß, wann ein nächster Zug fährt. Horoskop März 2026

Allgemeine Infos zum Sternzeichen Stier

Stier ist Erde: beständig, sinnlich, verlässlich. Herrscherplanet Venus steht für Werte, Genuss und das Talent, Sicherheit aufzubauen.

Liebe & Beziehungen

In der Liebe wird’s verbindlicher, wenn Sie klar sagen, worauf Sie sich einlassen. Singles dürfen mutig sein: Ein Schritt mehr als sonst bringt Bewegung. In Beziehungen hilft ein gemeinsames Ziel, das Vorfreude macht. Vermeiden Sie Sturheit aus Prinzip – Kompromisse können jetzt charmant sein. Nähe entsteht durch Verlässlichkeit, nicht durch Druck.

Beruf & Finanzen

Beruflich ist „noch einmal nachsetzen“ die goldene Strategie: Bewerbungen, Projekte, Gespräche. Bleiben Sie dabei sachlich und gut vorbereitet. Finanziell lohnt ein genauer Blick auf Ausgaben, die sich eingeschlichen haben. Wenn Sie Prioritäten setzen, entsteht Luft. Ihr langer Atem zahlt sich aus.

Gesundheit

Achten Sie auf körperliche Erdung: Routinen, Bewegung, warme Mahlzeiten. Nacken und Rücken profitieren von Dehnung.



Hier geht’s zur Übersicht aller Monatshoroskope – bleiben Sie immer auf dem Laufenden!

Tipp des Monats

Eine letzte, klare Aktion — statt zehn halbherzige.