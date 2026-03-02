Monatshoroskop März 2026 – Skorpion

Der März bringt intensive Themen, doch auch den passenden Ausgleich. Wenn Sie sich erden, führen Sie Gespräche ruhiger und erfolgreicher.

Das Skorpion-Motto für den Monat März: Natur

Raus aus Beton- und Steinwüsten, hinein in die freie Natur – das verschafft die nötige Bodenhaftung, um auch in dieser Woche mit beiden Beinen fest im Leben zu stehen. Wichtige Gespräche nach draußen zu verlegen ist oft zielführend. Vor allem, wenn dabei nicht nur für Sie, sondern auch für Ihr Gegenüber Wichtiges auf dem Spiel steht und deshalb die Anspannung beiderseits ist. Wer Seite an Seite schreitet, belauert sich weniger.

Allgemeine Infos zum Sternzeichen Skorpion

Skorpion ist Wasser: tief, entschlossen, intuitiv. Herrscherplanet Pluto (klassisch Mars) steht für Transformation, Willenskraft und Wahrheitsdrang.

Liebe & Beziehungen

Echtheit ist Ihr Thema: weniger testen, mehr zeigen. Singles wirken stark, wenn sie nicht kontrollieren, sondern fühlen. In Beziehungen löst Bewegung Druck — gemeinsame Wege, gemeinsame Zeit. Sagen Sie, was wichtig ist, ohne Drama. Vertrauen wächst im Tun, nicht im Grübeln.

Beruf & Finanzen

Im Job können Verhandlungen spannend werden: ruhig bleiben, klar sprechen. Ihre Präsenz überzeugt mehr als Lautstärke. Finanziell sind Daten und Fakten Ihr Schutzschild: prüfen, vergleichen, schriftlich festhalten. Wer langfristig plant, gewinnt Sicherheit. Der Monat belohnt Strateg*innen.

Gesundheit

Frische Luft wirkt wie ein Reset: bewegen, atmen, runterkommen. Achten Sie auf Schlaf und Stressabbau.



Tipp des Monats

Verlegen Sie ein schwieriges Gespräch nach draußen — und lassen Sie die Schritte mitdenken.