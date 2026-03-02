Monatshoroskop März 2026 – Schütze

Der März macht große Themen auf, besonders rund um Entscheidungen und Ressourcen. Wer sauber arbeitet, kann mutig vorangehen — ohne Risiko zu übersehen.

Das Schütze-Motto für den Monat März: Kariert

Wer große Zahlen schreibt, braucht kleinkariertes Papier. Erst müssen die kleinen, feinen Striche akribisch gezogen werden – dann kann das Spielchen beginnen. Möglicherweise geht es diesmal dabei recht schnell um größere Summen als üblich. Das erfordert starke Nerven, kühlen Verstand und die Akribie, kein noch so kleines Karo zu übersehen. Denn in diesem Spiel gewinnt nur, wer sämtliche Details beachtet…

Allgemeine Infos zum Sternzeichen Schütze

Schütze ist Feuer: optimistisch, freiheitsliebend, zukunftsorientiert. Herrscherplanet Jupiter steht für Wachstum, Sinn und Weitblick.

Liebe & Beziehungen

Sie wirken anziehend, wenn Sie nicht nur inspirieren, sondern auch verbindlich werden. Singles sollten Versprechen langsam wachsen lassen. In Beziehungen hilft ein gemeinsamer Plan — realistisch, nicht überladen. Humor entschärft Reibung, wenn der Alltag zieht. Geben Sie Nähe einen festen Platz im Kalender.

Beruf & Finanzen

Beruflich: große Chancen, aber bitte mit Rechenweg. Prüfen Sie Verträge, Fristen und Nebenabsprachen. Finanzentscheidungen profitieren von Bedenkzeit und Vergleich. Wer strukturiert handelt, kann am Ende mehr investieren — ohne Bauchweh. Ihr Mut wird durch Präzision unschlagbar.

Gesundheit

Achten Sie auf Stress durch „zu viel auf einmal“. Regelmäßige Bewegung stabilisiert, Schlaf schützt vor Übermut.



Tipp des Monats

Mini-Checkliste vor jeder Zusage: Aufwand, Risiko, Nutzen, Timing.