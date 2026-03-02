Monatshoroskop März 2026 – Löwe

Der März macht Sie sichtbar und fordert Fingerspitzengefühl. Wenn Sie Größe zeigen, gewinnen Sie Respekt und Verbündete.

Das Löwe-Motto für den Monat März: Niedlich

Jemand lügt das Blaue vom Himmel herunter, und Sie bemerken das erst nach einer Weile. Aber dann begreifen Sie schnell, dass dieser Mensch sich nur so verhält, um bei Ihnen Eindruck zu schinden. Eigentlich ganz niedlich. Weshalb Sie dieser Person diskret unter vier Augen erklären sollten, dass Sie diese Masche durchschauen, anstatt sie vor versammelter Mannschaft lächerlich zu machen. Problem gelöst, einen Fan gewonnen.

Allgemeine Infos zum Sternzeichen Löwe

Löwe ist Feuer: warmherzig, stolz, kreativ. Herrscherplanet Sonne steht für Ausstrahlung, Selbstbewusstsein und den Wunsch nach Sinn.

Liebe & Beziehungen

Ihr Herz ist großzügig – achten Sie darauf, auch selbst zu empfangen. Singles wirken unwiderstehlich, wenn sie authentisch bleiben. In Beziehungen hilft ein offenes Gespräch über Anerkennung: Was tut Ihnen gut, was dem Gegenüber? Vermeiden Sie Machtspiele, setzen Sie lieber auf Wärme. Gemeinsames Lachen baut Nähe.

Beruf & Finanzen

Im Job zahlt sich Diplomatie aus: Sie sehen mehr als andere, aber müssen es nicht vorführen. Klären Sie Dinge diskret, dann stärken Sie Ihre Position. Finanziell ist ein guter Monat, um „Image-Ausgaben“ zu prüfen. Investieren Sie in Qualität statt Glanz. So bleibt Erfolg stabil.

Gesundheit

Zu viel Außenwirkung kann auslaugen: Pausen sind Pflicht. Bewegung und frische Luft helfen, Spannung abzubauen.



Tipp des Monats

Souverän ist, wer Recht haben könnte — und trotzdem freundlich bleibt.