Monatshoroskop März 2026 – Krebs

Der März fühlt sich leichter an und macht Lust auf Neues. Wer Gewohnheiten flexibel hält, bekommt mehr vom Leben serviert.

Das Krebs-Motto für den Monat März: Zucker

Manchmal sind die Zeiten ziemlich bitter, aber für Krebse ist diese Woche richtig süß – das reinste Zuckerschlecken! Um alles Gebotene optimal auszukosten, kann es nötig sein, etwas länger wachzubleiben als gewöhnlich. Denn es könnte sich lohnen, für eine gewisse Zeit gegen seine eigenen Gewohnheiten zu agieren. Trauen Sie sich ins Unbekannte – auch in kulinarischer Hinsicht. Manches schmeckt anders, vieles schmeckt gut.

Allgemeine Infos zum Sternzeichen Krebs

Krebs ist Wasser: intuitiv, beschützend, sensibel. Herrscherplanet Mond prägt Stimmung, Bindung und das Bedürfnis nach Geborgenheit.

Liebe & Beziehungen

Herzlichkeit ist Ihr Magnet — zeigen Sie sie, ohne sich zu verbiegen. Singles finden spannende Kontakte, wenn sie vertraute Wege verlassen. In Beziehungen helfen gemeinsame Genussmomente, um Nähe zu stärken. Sprechen Sie Bedürfnisse aus, bevor sie zu stillen Erwartungen werden. Humor löst kleine Spannungen.

Beruf & Finanzen

Beruflich lohnt ein Perspektivwechsel: Was, wenn Sie es einmal anders angehen? Eine neue Aufgabe kann überraschend gut passen. Finanziell dürfen Sie sich etwas gönnen, wenn es wirklich nährt — nicht nur ablenkt. Wer bewusst entscheidet, bleibt im Plus. Vertrauen Sie Ihrem Gespür, aber prüfen Sie Details.

Gesundheit

Achten Sie auf Ihren Energiehaushalt: mehr Schlaf, mehr Regeneration, weniger schlechtes Gewissen. Leichte Bewegung stabilisiert die Stimmung.



Tipp des Monats

Ein kleines Abenteuer pro Woche reicht, um Ihren März größer zu machen.