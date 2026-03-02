Monatshoroskop März 2026 – Jungfrau

Der März dreht Ihre Wahrnehmung lauter. Wenn Sie Reize klug steuern, wird aus Sensibilität ein echter Kompass.

Das Jungfrau-Motto für den Monat März: Emotional

Sie erweisen sich als äußerst sensibel für Sinnlichkeiten: Zarte Düfte berauschen Sie, Musik fährt sofort in die Beine oder rührt zu Tränen. Sie drehen emotional auf Hochtouren. In diesem Zustand sollte man starke Getränke besser meiden. Dass dies alles in diesem Maße nicht normal ist, wissen Sie. Doch was ist der Grund für den persönlichen Ausnahmezustand? Vielleicht sind Sie verknallt und wissen es noch nicht?

Allgemeine Infos zum Sternzeichen Jungfrau

Jungfrau ist Erde: präzise, pragmatisch, hilfsbereit. Herrscherplanet Merkur steht für Analyse, Ordnung und klare Kommunikation.

Liebe & Beziehungen

Gefühle wollen jetzt ernst genommen werden — ohne sie kaputtzudenken. Singles sollten sich erlauben, einfach zu genießen, statt sofort zu bewerten. In Beziehungen bringt Zärtlichkeit mehr als Perfektion. Sprechen Sie darüber, was Sie bewegt, auch wenn es ungewohnt ist. So entsteht Vertrauen.

Beruf & Finanzen

Ihre Feinfühligkeit hilft im Job beim Timing: Sie spüren Stimmungen schneller. Nutzen Sie das, um klug zu kommunizieren. Finanziell gilt: keine Käufe aus Momentgefühl — erst prüfen, dann entscheiden. Struktur entlastet: Budget, Liste, Prioritäten. Danach ist auch Platz für Genuss.

Gesundheit

Reizreduktion ist Ihr Schlüssel: Schlaf, leichte Kost, weniger Bildschirm. Alkohol und Dauerstress verstärken Intensität unnötig.

Hier geht’s zur Übersicht aller Monatshoroskope – bleiben Sie immer auf dem Laufenden!

Tipp des Monats

Zwei Sätze Tagebuch am Abend: Was hat mich berührt — und warum?