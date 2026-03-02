Monatshoroskop März 2026 – Fische

Im März wächst Ihr Mut, sichtbar zu werden und zuzugreifen. Wer nicht nur träumt, sondern handelt, bekommt mehr vom reich gedeckten Tisch.

Das Fische-Motto für den Monat März: Scheibe

Achtung, fertig, los: Es geht um die Wurst, und wenn Sie Ihre Kräfte bündeln, dürfen Sie sich davon ein kapitales Scheibchen absäbeln. Es gilt nun, am großen Büffet des Lebens die eigene Schüchternheit zu überwinden. Alles ist bereit und eingedeckt. Aber staunen Sie nicht zu lange tatenlos über das reichhaltige Angebot! Wer jetzt nicht zuschnappt, läuft Gefahr, am Ende nur mit der leeren Pelle in der Hand dazustehen.

Allgemeine Infos zum Sternzeichen Fische

Fische sind Wasser: empathisch, kreativ, intuitiv. Herrscherplanet Neptun (klassisch Jupiter) steht für Fantasie, Sehnsucht und tiefe Verbundenheit.

Liebe & Beziehungen

Sie wirken magnetisch, wenn Sie sich nicht verstecken. Singles sollten ein klares Signal senden – klein reicht. In Beziehungen hilft deutliche Zärtlichkeit statt stiller Hoffnung. Sagen Sie, was Sie brauchen, ohne Drama. Gemeinsame Träume werden real, wenn Schritte folgen.

Beruf & Finanzen

Im Job ist es Zeit, sichtbarer zu werden: Ideen präsentieren, um Unterstützung bitten, den nächsten Schritt anstoßen. Finanziell: Chancen ja, aber mit Plan. Setzen Sie Prioritäten, damit der Mut nicht verpufft. Wer handelt, gewinnt Handlungsmacht.

Gesundheit

Achten Sie auf Grenzen: Zu viel Mitgefühl kann auslaugen. Schlaf, Wasser und kreative Pausen regenerieren.



Tipp des Monats

Formulieren Sie einen Wunsch als Handlung: „Heute mache ich einen Schritt dafür.“