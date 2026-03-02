Monatshoroskop März 2026 – Zwillinge

Der März wird ruhiger, als Sie es gewohnt sind. Wenn Sie Tempo herausnehmen, kommen Ideen und Gefühle wieder in den richtigen Takt.

Das Zwillinge-Motto für den Monat März: Ruhe

Wozu sind Lorbeeren gut, wenn man sich nicht mal richtig darauf ausruhen darf? Eine Ruhepause wäre längst wohlverdient. Die würden Ihnen auch alle zubilligen – nur Sie selbst können nicht konsequent vom Hamsterrad abspringen, nicht einmal für eine begrenzte Auszeit. Ziehen Sie den Stecker. Gemütlichkeit ist angesagt, süßes Nichtstun und weiche Kissen. Erfolge kann man erringen – Erholung muss man sich gönnen.

Allgemeine Infos zum Sternzeichen Zwillinge

Zwillinge sind Luft: neugierig, beweglich, kommunikativ. Herrscherplanet Merkur steht für Denken, Sprache und schnelle Verknüpfungen.

Liebe & Beziehungen

Weniger Reden, mehr echtes Dasein bringt Nähe. Singles wirken besonders anziehend, wenn sie nicht „performen“, sondern zuhören. In Beziehungen helfen ruhige Abende, um wieder aufeinander einzuschwingen. Sagen Sie ehrlich, wenn Sie überreizt sind. So vermeiden Sie unnötige Reibung.

Beruf & Finanzen

Sie müssen nicht alles gleichzeitig lösen: Priorisieren hilft enorm. Delegieren Sie, wo möglich, und lassen Sie Unwichtiges bewusst liegen. Finanziell ist ein Monat für Überblick: kleine Posten, Abos, Spontankäufe. Wer sortiert, gewinnt Freiheit. Ihre besten Ideen kommen, wenn der Kopf nicht überläuft.

Gesundheit

Nervensystem und Schlaf brauchen Pflege: weniger Bildschirm, mehr Rhythmus. Sanfte Bewegung und Atempausen wirken sofort.



Hier geht’s zur Übersicht aller Monatshoroskope – bleiben Sie immer auf dem Laufenden!

Tipp des Monats

Planen Sie Pausen wie Termine — und halten Sie sie ein.