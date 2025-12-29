Monatshoroskop Januar 2026 – Wassermann

Der Januar stellt Wassermänner vor eine moralische Entscheidung. Alte Konflikte lassen sich zuspitzen – oder endgültig beenden. Gelassenheit wirkt stärker als Konfrontation.

Das Wassermann-Motto für den Monat Januar: Rache

Es bietet sich die verlockende Gelegenheit, eine alte Rechnung zu begleichen. Bei genauer Überlegung wäre die Rache allerdings nur ein billiges Vergnügen. Der Verzicht darauf beschämt den Kontrahenten noch viel mehr. Und unerwartet freundliche Reaktionen ihres Gegenübers verstören auf Krawall gebürstete Streithammel enorm. Damit ziehen Sie diesem schwärenden Konflikt ebenso souverän wie endgültig den Stecker.

Allgemeine Infos zum Sternzeichen Wassermann

Der Wassermann ist ein Luftzeichen und steht für Unabhängigkeit, Originalität und Distanz. Uranus als Herrscherplanet fördert unkonventionelle Lösungen.

Liebe & Beziehungen

Gelassenheit verändert die Dynamik. Provokationen verlieren an Wirkung. Freundlichkeit schafft überraschend Nähe. Beziehungen stabilisieren sich durch Souveränität. Singles wirken attraktiv durch innere Ruhe.

Beruf & Finanzen

Beruflich lohnt es sich, nicht zurückzuschlagen. Diplomatie bringt langfristig Vorteile. Konflikte lösen sich leiser, aber nachhaltiger. Finanziell profitieren Sie von klarem Schnitt statt endloser Auseinandersetzung.

Gesundheit

Emotionale Entlastung wirkt sich positiv aus. Weniger Ärger bedeutet mehr Energie. Achten Sie auf mentale Erholung. Gelassenheit ist die beste Medizin.

Tipp des Monats

Verzicht auf Rache bringt mehr Ruhe als Genugtuung.