Monatshoroskop Januar 2026 – Waage

Der Januar bringt Bewegung in vertraute Bahnen. Für Waagen wird es Zeit, eine Entscheidung zu treffen, bevor Chancen vorbeiziehen.

Das Waage-Motto für den Monat Januar: Weiche

Momentan schwimmen Sie ziemlich entspannt zusammen mit der Masse im Strom, aber das wird nicht mehr lange so bleiben. Erste Turbulenzen machen sich bemerkbar. Nun gilt es, achtsam Ausschau zu halten – denn bald naht Ihre persönliche Abzweigung zum Erfolg. Sie müssen bloß beizeiten die Weiche stellen, sonst bleiben Sie zu lange im Rudel und der Strom des Schicksals spült Sie an einer großen Chance vorbei, bevor Sie reagieren können.

Allgemeine Infos zum Sternzeichen Waage

Die Waage ist ein Luftzeichen und steht für Ausgleich, Diplomatie und Beziehungssinn. Venus als Herrscherplanet prägt ihr Harmoniebedürfnis.

Liebe & Beziehungen

Entscheidungen klären die Situation. Unentschlossenheit schafft Distanz. Wer Haltung zeigt, stärkt Beziehungen. Singles profitieren von Klarheit.

Beruf & Finanzen

Beruflich rückt eine wichtige Abzweigung näher. Wer zu lange wartet, verliert Einfluss. Finanziell gilt: rechtzeitig handeln statt abwarten.

Gesundheit

Innere Balance ist entscheidend. Stress entsteht durch Unklarheit. Bewegung und Struktur helfen, ruhig zu bleiben.

Neugierig, was der Monat für andere Sternzeichen bringt? Hier geht’s zur Übersicht aller Monatshoroskope – bleiben Sie immer auf dem Laufenden!

Tipp des Monats

Stellen Sie die Weiche rechtzeitig.