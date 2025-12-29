Monatshoroskop Januar 2026 – Stier

Der Januar beginnt für Stiere mit einer stillen, aber wirkungsvollen Energie. Es geht weniger um Tempo als um innere Klarheit. Wer seine Wünsche kennt, kann Chancen erkennen, bevor sie verstreichen.

Das Stier-Motto für den Monat Januar: Fee

Nein, die Glücksfee begegnet nicht immer nur den anderen Leuten. Diesmal streift der Zauberstab auch Sie. Damit die Magie wirkt, müssen Sie sich jedoch sehr bald über eines im Klaren sein: Was wünschen Sie sich eigentlich wirklich? Die guten Vorsätze zum Neujahr könnten eine geeignete Orientierungshilfe bieten, um Ihre künftigen Prioritäten neu zu justieren. Neues Jahr, neues Spiel, neues Glück – die Zeit läuft, die Kugel rollt.

Allgemeine Infos zum Sternzeichen Stier

Der Stier gehört zum Element Erde und steht für Stabilität, Ausdauer und Genuss. Venus als Herrscherplanet prägt seinen Sinn für Werte, Sicherheit und Lebensqualität. Veränderungen akzeptiert der Stier nur, wenn sie Substanz haben.

Liebe & Beziehungen

In Liebesdingen zählt Verlässlichkeit. Beziehungen profitieren von klaren Absprachen und ehrlichen Gesprächen. Singles sollten auf ihr Bauchgefühl hören, statt sich von äußeren Erwartungen leiten zu lassen. Nähe entsteht durch Vertrauen, nicht durch Druck.

Beruf & Finanzen

Beruflich lohnt es sich, Prioritäten zu prüfen und neu zu ordnen. Setzen Sie auf Projekte, die langfristig tragen. Finanzielle Entscheidungen sollten gut überlegt sein. Kurzfristige Verlockungen bringen weniger als nachhaltige Planung.

Gesundheit

Ihr Wohlbefinden hängt stark von innerer Balance ab. Regelmäßige Routinen helfen, Stress abzubauen. Achten Sie auf ausreichend Schlaf und bewusste Pausen. Kleine Genussmomente stärken Körper und Geist.

Tipp des Monats

Je klarer Ihr Wunsch, desto größer seine Wirkung.