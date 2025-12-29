Monatshoroskop Januar 2026 – Skorpion

Der Januar verlangt vom Skorpion Wachsamkeit. Nicht alles ist, wie es scheint. Doch genau darin liegt Ihre Stärke: Sie erkennen, worauf Verlass ist.

Das Skorpion-Motto für den Monat Januar: Fels

Was für Januar für Skorpion-Geborene – alles ist anders, als es zu sein scheint. Scheinbar nette Menschen enthüllen düstere Wesenszüge, vermeintlich sicherer Boden entpuppt sich als abgründiger Sumpf. Zum Glück erwischen Sie selbst im größten Schlamassel immer noch rechtzeitig mindestens eine helfende Hand: Ein ansonsten notorischer Poltergeist mutiert zum Schutzengel und schwankendes Schilf erweist sich als Fels in der Brandung.

Allgemeine Infos zum Sternzeichen Skorpion

Der Skorpion ist ein Wasserzeichen und steht für Tiefgang, Instinkt und Wandlung. Pluto als Herrscherplanet verleiht ihm Durchsetzungskraft.

Liebe & Beziehungen

Masken fallen. Ehrlichkeit klärt Beziehungen. Vertrauen wächst dort, wo Standfestigkeit sichtbar wird. Singles sollten auf ihr Bauchgefühl hören.

Beruf & Finanzen

Beruflich zeigt sich, wer verlässlich ist. Unerwartete Hilfe stabilisiert schwierige Situationen. Finanziell ist Vorsicht geboten – nicht alles glänzt.

Gesundheit

Emotionale Belastung fordert Ausgleich. Rückzug und Ruhe helfen, Kräfte zu sammeln. Vertrauen Sie Ihrer Intuition.

Tipp des Monats

Verlassen Sie sich auf das, was wirklich trägt.