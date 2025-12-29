Monatshoroskop Januar 2026 – Schütze

Der Januar beginnt für Schützen mit Reibung. Konflikte brechen offen aus, doch sie haben klärendes Potenzial. Wer jetzt nicht ausweicht, sondern durchgeht, schafft Platz für einen unbelasteten Neustart.

Das Schütze-Motto für den Monat Januar: Flecken

Schlammschlacht ist angesagt! Es geht zur Sache, danach wird ausgiebig schmutzige Wäsche gewaschen. Weichspüler sind da nicht gefragt, und es darf gerne ein Schleudergang mehr sein. Wer am Ende noch Flecken auf der weißen Weste hat, wird in die Mangel genommen. Schrankfrisch zusammengefaltet, beruhigen sich die Gemüter. Und: Gar nicht so übel, wenn diese Eskalation gleich zum Jahresbeginn erledigt ist.

Allgemeine Infos zum Sternzeichen Schütze

Der Schütze ist ein Feuerzeichen und steht für Wahrheitssuche, Freiheit und Optimismus. Jupiter als Herrscherplanet verleiht Weitblick, aber auch Hang zur Direktheit.

Liebe & Beziehungen

Unausgesprochene Themen kommen auf den Tisch. Das kann unbequem sein, schafft aber Klarheit. Ehrliche Worte wirken befreiend, auch wenn sie kurzfristig für Spannung sorgen. Danach ist wieder Nähe möglich. Verdrängung wäre jetzt der falsche Weg.

Beruf & Finanzen

Beruflich geraten Konflikte in Bewegung. Diskussionen klären Zuständigkeiten und Erwartungen. Wer standhaft bleibt, gewinnt Respekt. Finanziell ist Transparenz entscheidend, besonders bei gemeinsamen Vorhaben. Vermeiden Sie halbherzige Kompromisse.

Gesundheit

Emotionale Auseinandersetzungen kosten Kraft. Sorgen Sie bewusst für Ausgleich. Bewegung hilft, inneren Druck abzubauen. Ruhephasen sind ebenso wichtig wie Aktivität.

Tipp des Monats

Klären Sie Konflikte jetzt – später kosten sie mehr Energie.