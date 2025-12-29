Monatshoroskop Januar 2026 – Löwe

Der Januar überrascht Löwen mit Emotionen, die nicht auf den Kalender hören. Große Gefühle lassen sich nicht planen – und genau darin liegt ihre Kraft. Offenheit bringt Bewegung in Herzensfragen.

Das Löwe-Motto für den Monat Januar: Treffer

Wer sagt denn, dass nur der Frühling die ganz großen Gefühle begünstigt? Amors Pfeil trifft auch bei Glatteis. Und wen der Liebesbote jetzt trifft, den trifft er umso überraschender. Weil niemand damit rechnet, dem Menschen seines Lebens zu begegnen, wenn alle Leute bibbernd und vermummt durch die Straßen hetzen. Zum Glück erblüht Liebe jahreszeitunabhängig. Und auf Wolke Sieben schwebt man auch im Wintermantel.

Allgemeine Infos zum Sternzeichen Löwe

Der Löwe ist ein Feuerzeichen und steht für Selbstbewusstsein, Ausstrahlung und Großzügigkeit. Die Sonne als Herrscherplanet verleiht ihm Präsenz und Kreativität.

Liebe & Beziehungen

Gefühle melden sich unerwartet, aber deutlich. Singles sollten spontanen Begegnungen Raum geben. In Partnerschaften belebt neue Nähe die Dynamik. Wer sich zeigt, wird gesehen.

Beruf & Finanzen

Beruflich ist Ihr Charisma gefragt. Sie überzeugen weniger durch Planung als durch Präsenz. Finanziell empfiehlt sich Zurückhaltung – große Emotionen sind kein guter Ratgeber.

Gesundheit

Ihre Energie ist stabil, solange Sie sich nicht übernehmen. Achten Sie auf Ausgleich zwischen Aktivität und Ruhe. Wärme und Bewegung tun gut.

Tipp des Monats

Lassen Sie Gefühle zu – auch wenn der Moment überrascht.