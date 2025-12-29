Monatshoroskop Januar 2026 – Fische

Der Januar beginnt für Fische holprig. Erwartungen und Realität treffen sich nicht sofort. Erst mit Abstand entsteht wieder Sicherheit.

Das Fische-Motto für den Monat Januar: Fehlstart

Sie wollen 2026 unbedingt von Beginn an glänzen, doch der Jahresbeginn erwischt Sie wie ein unfehlbarer Elfmeterschütze auf dem falschen Fuß. Trotz aller Anstrengungen fliegen Sie zielsicher in die falsche Ecke. Erst wenn Sie alles schon nicht mehr so ernst nehmen, stimmen die Reflexe plötzlich wieder und Sie besinnen sich aufs Erfolgsrezept: Entspannt und locker bleiben. Und schon halten Sie zielsicher das Glück fest.

Allgemeine Infos zum Sternzeichen Fische

Die Fische sind ein Wasserzeichen und stehen für Empathie, Intuition und Sensibilität. Neptun als Herrscherplanet verstärkt Fantasie, aber auch Unsicherheit.

Liebe & Beziehungen

Unsicherheit prägt den Start, legt sich aber rasch. Gelassenheit bringt Nähe zurück. Beziehungen profitieren von Humor. Singles sollten Erwartungen lockern. Leichtigkeit öffnet Türen.

Beruf & Finanzen

Beruflich läuft nicht alles rund. Kleine Umwege führen dennoch ans Ziel. Vertrauen Sie Ihrer Intuition. Finanziell gilt: nichts überstürzen, Geduld zahlt sich aus.

Gesundheit

Stress wirkt sich schnell aus. Entspannung ist entscheidend. Achten Sie auf Pausen und ausreichend Schlaf. Leichtigkeit stabilisiert.

Tipp des Monats

Nehmen Sie nicht alles zu ernst – das bringt Sie weiter.