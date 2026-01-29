Monatshoroskop Februar 2026 – Zwillinge

Der Februar bringt Wärme in kalte Tage. Zwillinge spüren, wie wichtig Nähe ist – und dass Rückzug nicht immer schützt, sondern manchmal trennt.

Das Zwillinge-Motto für den Monat Februar: Nähe

Romanzen gedeihen nur im Frühling? Keineswegs. Trotz kalter Zeiten bleiben Zwillinge in diesem Monat von seelischen Frostschäden verschont – vor allem, wenn sie sich paarweise die Wärme teilen. Dieser Tage rückt man gern etwas enger zusammen. Lassen Sie Nähe zu und entziehen Sie sich nicht gleich, wenn Sie zwischenzeitlich kalte Füße kriegen. Vielleicht bleibt es dann sogar über den Winter hinaus ganzjährig kuschelig!

Allgemeine Infos zum Sternzeichen Zwillinge

Zwillinge sind ein Luftzeichen und stehen für Austausch, Bewegung und Neugier. Merkur als Herrscherplanet fördert Kommunikation, kann aber auch Distanz erzeugen, wenn Nähe unangenehm wird.

Liebe & Beziehungen

Nähe entsteht durch Zulassen, nicht durch Flucht. Beziehungen vertiefen sich, wenn Sie bleiben, auch bei Unsicherheit. Singles profitieren von Offenheit. Kleine Gesten schaffen Vertrauen. Wärme wirkt verbindend.

Beruf & Finanzen

Beruflich sind Kooperationen begünstigt. Austausch bringt neue Impulse. Wer sich einbringt, wird gehört. Finanziell lohnt es sich, auf gemeinsame Lösungen zu setzen. Alleingänge bringen weniger.

Gesundheit

Emotionale Verbundenheit stärkt das Wohlbefinden. Isolation schwächt. Achten Sie auf soziale Balance. Gespräche wirken entlastend.

Neugierig, was der Monat für andere Sternzeichen bringt? Hier geht’s zur Übersicht aller Monatshoroskope – bleiben Sie immer auf dem Laufenden!

Tipp des Monats

Bleiben Sie, wenn es eng wird – Nähe lohnt sich.