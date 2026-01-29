Monatshoroskop Februar 2026 – Stier

Der Februar konfrontiert Stiere mit dem Gefühl, fremdgesteuert zu sein. Kompromisse haben sich angesammelt. Jetzt geht es darum, wieder selbst Regie zu führen.

Das Stier-Motto für den Monat Februar: Film

Es laufen immer mehr Dinge so, wie Sie es eigentlich nicht möchten. Zuerst sind Sie noch Kompromisse eingegangen. Dann wurden Sie unzufrieden. Und mittlerweile fühlt es sich an, als wäre man im falschen Film. Vielleicht sollten Sie mal wieder selbst etwas mehr die Regie übernehmen. Und mehr im Vordergrund agieren. Es könnte sonst leicht passieren, dass Sie bald nur noch Nebenrollen spielen oder gar hinter den Kulissen landen.

Allgemeine Infos zum Sternzeichen Stier

Der Stier gehört zum Element Erde und steht für Beständigkeit, Sicherheit und Werte. Venus als Herrscherplanet prägt seinen Sinn für Genuss und Selbstachtung. Fremdbestimmung widerspricht seinem Wesen.

Liebe & Beziehungen

In Beziehungen zeigt sich, wo Sie zu oft nachgegeben haben. Klare Grenzen bringen Respekt zurück. Singles sollten sich nicht mit Nebenrollen zufriedengeben. Wer sichtbar wird, wird ernst genommen. Echtheit schafft Nähe.

Beruf & Finanzen

Beruflich ist es Zeit, Verantwortung einzufordern. Wer nur reagiert, verliert Gestaltungsspielraum. Treten Sie offensiver auf. Finanziell lohnt es sich, eigene Interessen zu vertreten. Passivität kostet mehr als Einsatz.

Gesundheit

Unzufriedenheit schlägt auf das Wohlbefinden. Achten Sie auf Signale des Körpers. Kleine Veränderungen im Alltag wirken stabilisierend. Selbstbestimmung stärkt die Energie.

Tipp des Monats

Übernehmen Sie wieder die Regie – niemand sonst tut es für Sie