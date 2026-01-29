Monatshoroskop Februar 2026 – Skorpion

Der Februar verlangt vom Skorpion einen neuen Blick auf alte Pflichten. Was lange genervt hat, kann sich als Chance entpuppen – wenn Sie sich darauf einlassen.

Das Skorpion-Motto für den Monat Februar: Neu

Scheinbar lästige Pflichten sind zu erledigen. Das nervt Sie schon, bevor Sie damit anfangen. Bitte mal überlegen: Die Aufgabe ist zwar dieselbe wie eh und je – aber Sie sind längst nicht mehr der Gleiche, sondern älter, erfahrener, auch klüger geworden. Bei intensiver Beschäftigung damit erscheint diese einst verhasste Routinearbeit plötzlich in neuem Licht – möglicherweise findet sich hier eine Aufgabe, die vieles für Sie verändert.

Allgemeine Infos zum Sternzeichen Skorpion

Der Skorpion ist ein Wasserzeichen und steht für Tiefe, Wandlung und Beharrlichkeit. Pluto als Herrscherplanet verleiht Durchsetzungskraft und Erneuerungswillen.

Liebe & Beziehungen

Routine bekommt eine neue Qualität. Gespräche über alte Themen führen weiter. Beziehungen vertiefen sich durch Ehrlichkeit. Singles sollten Gewohntes nicht unterschätzen. Vertrautes kann überraschen.

Beruf & Finanzen

Beruflich lohnt es sich, ungeliebte Aufgaben ernsthaft anzugehen. Ein Perspektivwechsel bringt neue Möglichkeiten. Finanziell ergeben sich Chancen durch Ausdauer. Wandel beginnt im Detail.

Gesundheit

Innere Haltung beeinflusst das Wohlbefinden. Akzeptanz reduziert Stress. Struktur gibt Halt. Neue Routinen wirken stabilisierend.

Neugierig, was der Monat für andere Sternzeichen bringt? Hier geht’s zur Übersicht aller Monatshoroskope – bleiben Sie immer auf dem Laufenden!

Tipp des Monats

Sehen Sie alte Pflichten mit neuen Augen.