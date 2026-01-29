Monatshoroskop Februar 2026 – Schütze

Der Februar verlangt vom Schützen Sachlichkeit. Äußerer Glanz verliert an Bedeutung, funktionierende Lösungen rücken in den Vordergrund. Pragmatismus bringt Sie jetzt weiter als große Gesten.

Das Schütze-Motto für den Monat Februar: Tand

Es muss nicht alles gut aussehen, was tatsächlich gut ist und funktioniert. Auf Zierstreifen und Schnörkelleisten können Sie getrost verzichten. Tand ist nicht angesagt, pragmatische Lösungen sind gefragt. Wenn Sie dieses Vorgehen gut kommunizieren, ziehen alle mit und die Sachlichkeit setzt sich durch – zumindest in diesem Monat ist das so. Später werden die Prioritäten möglicherweise neu bewertet. Aber das dauert noch.

Allgemeine Infos zum Sternzeichen Schütze

Der Schütze ist ein Feuerzeichen und steht für Optimismus, Weitblick und Überzeugungskraft. Jupiter als Herrscherplanet fördert Wachstum, kann aber auch zur Überhöhung verleiten.

Liebe & Beziehungen

Ehrlichkeit zählt mehr als Inszenierung. Beziehungen profitieren von Klartext. Wer weniger verspricht, hält mehr. Singles wirken glaubwürdig, wenn sie sich nicht verstellen. Sachlichkeit schafft Vertrauen.

Beruf & Finanzen

Beruflich sind praktikable Lösungen gefragt. Komplexe Ideen überzeugen nur, wenn sie umsetzbar sind. Finanziell lohnt es, sich auf Notwendiges zu konzentrieren. Funktion schlägt Form.

Gesundheit

Überforderung entsteht durch Ballast. Reduktion entlastet. Achten Sie auf einfache Routinen. Klarheit wirkt stabilisierend.

Tipp des Monats

Konzentrieren Sie sich auf das, was wirklich funktioniert.