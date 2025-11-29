Monatshoroskop Dezember 2025 – Wassermann

Der Dezember stellt Ihren Idealismus und Ihre Gelassenheit auf die Probe. Während um Sie herum Emotionen hochkochen, behalten Sie den Überblick – wenn Sie nicht versuchen, alles gleichzeitig zu regeln. Die Sterne raten zu diplomatischem Rückzug und gut gewählten Zeitpunkten für Entscheidungen.

Das Wassermann-Motto für den Dezember 2025: Später

Advent, Advent – wer jetzt keine gefühlsbetonte Seite zeigt, ist ein hoffnungsloser Fall. Ein Grund mehr, alle Verhandlungen, bei denen Härte gefragt ist, lieber auf den nächsten Monat zu verschieben. Dann ist die Position klarer. Und der Weihnachtsfrieden bleibt gewahrt. Vielleicht wird diese Taktik sogar belohnt – wenn sich nämlich bis zum Start ins neue Jahr der ganze Problemfall von allein regelt. Manchmal geschehen Wunder…

Allgemeine Infos zum Sternzeichen Wassermann

Der Wassermann ist ein Luftzeichen, regiert von Uranus. Unabhängigkeit, Originalität und klare Visionen prägen ihn. Wassermänner denken weit voraus und wirken manchmal emotional distanziert, doch ihr Gerechtigkeitssinn ist stark.

Liebe & Beziehungen

In Beziehungen wirkt ein Moment des Abwartens heilend. Paare profitieren davon, heikle Themen nicht im vorweihnachtlichen Stress zu diskutieren. Singles erleben eine besonders intuitive Phase: Wer Geduld zeigt, begegnet Menschen zur richtigen Zeit.

Beruf & Finanzen

Beruflich ist es klug, Entscheidungen zu vertagen, die Konflikte auslösen könnten. Sie müssen nicht alles sofort lösen. Finanziell läuft es stabil; größere Vorhaben sollten Sie erst im neuen Jahr abschließen.

Gesundheit

Ihr Nervensystem wird durch weihnachtliche Hektik stärker gefordert. Rückzug, Ruheinseln und klare Grenzen sind wichtig. Atemübungen oder Meditation helfen, innere Ruhe wiederherzustellen.

Tipp des Monats

Warten ist eine Tugend – und Ihre Geduld könnte eine Situation lösen, ohne dass Sie eingreifen müssen.