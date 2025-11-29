Monatshoroskop Dezember 2025 – Schütze

Der Dezember hält für Schützen turbulente, aber lehrreiche Wochen bereit. Vieles entwickelt sich schneller, als Sie planen können. Gleichzeitig zeigen die Sterne, wie flexibel und lösungsstark Sie sind. Ihre Fähigkeit, sich rasch zu orientieren und spontan zu handeln, macht Sie in diesem Monat zum Ruhepol für andere.

Das Schütze-Motto für den Dezember 2025: Knall

Zum Advent brennen nicht bloß die Lichtlein, sondern auch einige Sicherungen durch. Es zeigt sich, wie gut Sie improvisieren können! Mit diesem Talent und etwas Glück ist die Angelegenheit schnell im Lot. Bei Ihnen bleibt das Gefühl, es wieder geschafft zu haben. Und bei allen anderen festigt sich der Eindruck, dass Sie mit Ihrem Krisenmanagement ein sicherer Fels in der Brandung sind, wenn die Wellen mal wieder hochschlagen.

Allgemeine Infos zum Sternzeichen Schütze

Der Schütze ist ein Feuerzeichen, regiert von Jupiter. Optimismus, Freiheit, Offenheit und Beweglichkeit prägen ihn. Schützen denken groß, handeln spontan und lassen sich selten entmutigen – selbst dann nicht, wenn die Funken fliegen.

Liebe & Beziehungen

In der Liebe zeigt sich Ihre humorvolle Art als Schlüssel. Paare bewältigen kleine Konflikte mit Leichtigkeit, weil Sie schnell wieder versöhnliche Töne anschlagen. Singles erleben eine lebhafte Zeit, in der spontane Begegnungen erstaunlich viel Potenzial haben. Ihr Optimismus wirkt anziehend.

Beruf & Finanzen

Auch im Job wird es hektisch, doch Sie behalten den Überblick. Improvisationstalent bringt Sie durch Situationen, die andere ausbremsen würden. Finanziell sollten Sie trotzdem auf impulsive Dezember-Ausgaben achten. Mit einer klaren Linie bleibt alles stabil.

Gesundheit

Achten Sie darauf, Stress nicht humorvoll wegzuwitzeln, sondern ernsthaft zu reduzieren. Ihr Energielevel ist hoch, kann aber kippen, wenn Sie überziehen. Bewegung und Schlaf helfen, Spannung zu lösen.

Tipp des Monats

Ihr Improvisationstalent ist unschlagbar. Vertrauen Sie darauf – es bringt Sie entspannt durch den Dezember.