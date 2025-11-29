Monatshoroskop Dezember 2025 – Krebs

Der Dezember holt Sie ein: Vieles muss noch erledigt werden, vieles steht emotional an. Doch mitten im Jahresendtrubel meldet sich ein Gefühl, das Sie nicht ignorieren können. Der Monat führt Sie zu einer ehrlichen inneren Bestandsaufnahme, die Ihnen Orientierung fürs neue Jahr schenkt.

Das Krebs-Motto für den Dezember 2025: Achtlos

2025 neigt sich dem Ende entgegen. Und wie immer gibt es viel zu tun, was noch im alten Jahr erledigt werden muss. Das sollte trotzdem kein Grund sein, eine gewisse Beziehung so sträflich zu vernachlässigen. Oder liegt Ihnen nichts mehr daran? Prüfen Sie sich da genau – so viel Zeit muss sein. Vielleicht ist diese Prüfung sogar das Allerwichtigste, was noch vor dem Jahreswechsel zu tun ist, damit zum Neujahr alle Beteiligte wissen, woran sie sind.

Allgemeine Infos zum Sternzeichen Krebs

Der Krebs ist ein Wasserzeichen, intuitiv, gefühlvoll und oft stärker, als er selbst glaubt. Der Mond regiert seine Stimmung und sein Bedürfnis nach Nähe. Krebse sind loyal und fürsorglich, aber sensibel gegenüber Vernachlässigung – auch ihrer eigenen Bedürfnisse.

Liebe & Beziehungen

Eine Beziehung, die Ihnen wichtig ist, braucht im Dezember Aufmerksamkeit. Sie müssen entscheiden, ob Sie Energie investieren oder Klarheit schaffen. Paare erleben ehrliche Gespräche, die viel verändern können. Singles sollten alte Muster prüfen, bevor sie Neues beginnen. Wenn Sie offen kommunizieren, löst sich vieles leichter als gedacht.

Beruf & Finanzen

Beruflich tragen Sie derzeit viel Verantwortung. Delegieren hilft – und Sie dürfen es. Finanziell bleibt alles stabil, auch wenn emotionale Käufe Sie locken. Achten Sie auf Ausgleich zwischen Pflichten und persönlichen Momenten.

Gesundheit

Ihre innere Balance ist empfindlich. Ruhe, Schlaf und emotionaler Rückzug wirken jetzt heilsam. Vermeiden Sie Überlastung, sie zeigt sich sofort körperlich. Wärme und Rituale tun gut.

Tipp des Monats

Ein klärender Blick in Ihr Inneres ist wertvoller als jede äußere Erledigung. Ihre Entscheidung wird Ihr neues Jahr prägen.