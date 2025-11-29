Monatshoroskop Dezember 2025 – Fische

Der Dezember schenkt Fischen einen Moment des Glücks, der zunächst unscheinbar wirkt, aber große Bedeutung haben kann. Die Sterne zeigen, dass der Monat leise Überraschungen und emotionale Erfüllung bereithält. Achten Sie auf die kleinen Zeichen, die sich erst im Rückblick als große Wendepunkte entpuppen.

Das Fische-Motto für den Dezember 2025: Coup

Freitag ist Fischtag – in diesem Monat nicht bloß in kulinarischer Hinsicht, denn an einem der Dezember-Freitage winkt den in diesem Sternzeichen Geborenen ein ganz dicker Coup. Auf andere Leute wirkt das Ganze vermutlich eher unscheinbar. Vielleicht finden Sie die ganze Angelegenheit auf den ersten Blick selbst nicht besonders spektakulär. Abwarten! Möglicherweise erfüllt sich das dringlichste Anliegen auf Ihrem Wunschzettel.

Allgemeine Infos zum Sternzeichen Fische

Fische sind ein Wasserzeichen, regiert von Neptun. Sensibilität, Intuition und Mitgefühl prägen sie. Fische spüren Stimmungen, bevor andere sie wahrnehmen und leben in einer Welt voller innerer Bilder und Möglichkeiten.

Liebe & Beziehungen

In der Liebe zeigen sich subtile Veränderungen, die Ihnen Hoffnung geben. Paare erleben einen Moment, der verbindet, ohne laut zu sein. Singles könnten jemanden treffen, der ihnen unerwartet wichtig wird – vielleicht an einem Freitag.

Beruf & Finanzen

Beruflich könnten sich Chancen ergeben, die erst unscheinbar wirken, dann aber enorme Bedeutung gewinnen. Halten Sie Augen und Intuition offen. Finanziell bleibt der Monat solide; kleine Überraschungen sind nicht ausgeschlossen.

Gesundheit

Ihre Sensibilität ist hoch. Achten Sie auf ausreichend Rückzug und Schlaf. Wasser, Wärme und sanfte Bewegung tun Ihnen gut. Ein Moment der Freude kann körperlich stärkend wirken.

Tipp des Monats

Ein unscheinbarer Freitag könnte Ihr Highlight des Jahres werden – bleiben Sie aufmerksam.