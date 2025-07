Monatshoroskop August 2025 für den Stier

Liebe liegt in der Luft – und manchmal ganz altmodisch im Zeitungsteil der Kleinanzeigen. Wer hätte gedacht, dass der Sommer 2025 Sie in ein romantisches Dschungelabenteuer katapultiert? Stierherz, mach dich bereit für ein ungewöhnliches Rendezvous!

Das Stier-Motto für den Monat August: Liane

Das Kleingedruckte hat es diese Woche in sich – nicht in Verträgen, sondern in der Zeitung! Und zwar in Sachen Liebe. Richtig gelesen: Partnerwahl findet nicht nur online statt. Es gibt sie noch, die gute, alte, vielfach erprobte Kontaktanzeige, die man zweimal liest – und dann nochmal mit verschärftem Herzklopfen. Im Kleinanzeigendschungel des Blätterwaldes finden sich Tarzan und Jane – und auch für Sie schwingt da eine freie Liane.

Allgemeine Infos zum Sternzeichen Stier

Der Stier ist ein Erdzeichen, das für Beständigkeit, Genuss und Sicherheit steht. Venus als Herrscherplanet verleiht ihm ein feines Gespür für Ästhetik und Liebe. Mit großer Geduld und Ausdauer verfolgt er seine Ziele – manchmal etwas stur, aber immer verlässlich.

Liebe & Beziehungen

Der August bringt neue Chancen – und alte Sehnsüchte. Singles stoßen auf jemanden, der sie wirklich berührt – vielleicht sogar auf ungewöhnlichem Weg. In Partnerschaften ist es Zeit für romantische Überraschungen. Lesen Sie zwischen den Zeilen!

Beruf & Finanzen

Ruhiges Fahrwasser ist Ihnen lieber als stürmische Gewässer. Dennoch: Wer sich nicht bewegt, bleibt stehen. Überlegen Sie, ob eine neue Verantwortung Ihren Alltag bereichern könnte. Auch bei Geldfragen sollten Sie nicht nur auf Altbewährtes setzen – ein kleiner Risikofaktor zahlt sich aus.

Gesundheit

Lust auf Bewegung? Dann bitte nicht nur träumen, sondern handeln. Spaziergänge, Radtouren oder Schwimmen bringen Körper und Geist in Einklang. Und nicht vergessen: Frische, regionale Kost macht’s leichter, gesund zu bleiben.

Tipp des Monats

Lassen Sie sich auf etwas Altmodisches ein – handgeschriebene Briefe, echte Dates oder ein spontaner Anruf. Der analoge Weg könnte diesmal der richtige sein.