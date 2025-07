Monatshoroskop August 2025 für den Schützen

Alles in Butter? Gut möglich – aber ein bisschen Provokation schadet nie. Der August schenkt Ihnen das Talent, eingeschlafene Situationen wachzukitzeln. Mit Esprit und Gespür für das richtige Timing bringen Sie frischen Wind in festgefahrene Konstellationen.

Das Schütze-Motto für den Monat August: Provokation

Alles plätschert so friedlich dahin, da dürfen Sie ruhig mal ein bisschen zündeln. Hallo, alle wach? Macht jeder nur noch „Dienst nach Vorschrift“? Eine kleine Provokation zur richtigen Zeit an geeigneter Stelle bringt die Dinge wieder so richtig in Fahrt. Ende der bräsigen Selbstgefälligkeit, die Lethargie wird abgeschüttelt, alles erwacht zum Leben. Also los: Lunte legen und die Zündschnur Funken sprühen lassen!

Allgemeine Infos zum Sternzeichen Schütze

Schützen sind neugierig, freiheitsliebend und abenteuerlustig. Ihr Element Feuer und ihr Herrscherplanet Jupiter machen sie zu Optimisten mit Weitblick. Sie suchen Sinn, Wachstum und offene Horizonte – und sind nie lange stillzustehen.

Liebe & Beziehungen

Ihr Charme ist direkt und belebend. In Partnerschaften dürfen Sie ruhig für Reibung sorgen – aber bitte mit Augenzwinkern. Singles punkten mit ungewöhnlichen Fragen und echtem Interesse. Wer mit Ihnen diskutiert, bleibt hängen.

Beruf & Finanzen

Sie durchbrechen Routinen – und das tut dem ganzen Team gut. Aber achten Sie darauf, nicht alles infrage zu stellen. Wer Veränderungen gezielt anstößt, gewinnt Verbündete. Eine Idee, die Sie schon lange hegen, könnte plötzlich Rückenwind bekommen.

Gesundheit

Körperlich top, aber mental unterfordert? Dann ist es Zeit für ein neues Projekt oder einen ungewöhnlichen Ausgleich – etwas, das Sie fordert und begeistert. Spontane Aktivitäten bringen frische Energie.

Tipp des Monats

Statt Harmonie um jeden Preis: Reizen Sie sanft die Grenze. Manchmal braucht Veränderung einen kleinen Knall.