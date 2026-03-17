Monatshoroskop April 2026 – Schütze: Die wunde Stelle wird zur Stärke

Der April trifft beim Schützen einen sensiblen Punkt, bringt aber zugleich eine wichtige Einsicht. Nicht der Auslöser entscheidet über die Richtung, sondern der Umgang mit dem, was getroffen wurde.

Das Schütze-Motto für den Monat April: Wunde

Wunde: Jemand trifft zielgenau Ihre schwache Stelle. Möglicherweise aus Versehen, ein purer Zufall. Vielleicht auch absichtlich, darüber lässt es sich nur spekulieren. So oder so, es tut weh. Und es stellt sich die Frage, wie damit umzugehen ist: Rückzug oder Attacke? Es braucht ein Weilchen, aber dann begreifen Sie: Man ist nur so verletzt, wie man sich fühlt. In dem Moment, da Sie über sich selbst lachen können, haben Sie gewonnen.

Allgemeine Infos zum Sternzeichen

Der Schütze ist ein veränderliches Feuerzeichen. Er steht für Weite, Wahrheitsdrang, Optimismus und geistige Beweglichkeit. Jupiter als Herrscherplanet fördert Zuversicht, Sinnsuche und Wachstum.

Liebe & Beziehungen

In Beziehungen reagieren Sie im April empfindlicher, als es von außen sichtbar ist. Eine Bemerkung oder Geste kann stärker nachwirken als sonst. Umso wichtiger ist es, nicht sofort in Rückzug oder Gegenwehr zu gehen. Wenn Sie ehrlich benennen, was Sie verletzt, entstehen oft tiefere Gespräche. Singles sollten alte Enttäuschungen nicht automatisch auf neue Begegnungen übertragen.

Beruf & Finanzen

Beruflich könnte Kritik zunächst härter wirken, als sie gemeint ist. Schauen Sie deshalb genau hin, ob darin nicht doch ein brauchbarer Hinweis steckt. Ihre Entwicklung hängt jetzt davon ab, ob Sie sich nur getroffen fühlen oder auch dazulernen. Finanziell ist Zurückhaltung sinnvoll, solange Emotionen hochkochen. Entscheidungen brauchen einen klaren Kopf.

Gesundheit

Seelischer Druck wirkt sich bei Ihnen schnell auf Energie und Körperspannung aus. Bewegung, Humor und gute Gespräche helfen, Belastung abzubauen. Ihr System reagiert positiv auf alles, was den Blick weitet und die Schwere herausnimmt. Leichtigkeit ist jetzt kein Luxus, sondern Regeneration.

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Tipp des Monats

Nehmen Sie das Gefühl ernst, aber nicht absolut. Manches verliert seine Macht, sobald Sie innerlich einen Schritt zurücktreten. Ihr bester Schutz ist im April nicht Härte, sondern Souveränität mit Humor.