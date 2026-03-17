Monatshoroskop April 2026 – Fische: Erst auftanken, dann Gas geben

Der April beginnt für Fische sanft, gemütlich und erholsam. Danach verlangt der Monat jedoch mehr Konsequenz, Klarheit und Bewegung, besonders in beruflichen Fragen.

Das Fische-Motto für den Monat April: Eier

Eier: Über Ostern darf man sich zum Monatsanfang gerne in jeder Hinsicht eine Atempause gönnen. Es sind schließlich Feiertage, idealerweise noch mit einigen Urlaubstagen umkränzt. Wer danach immer noch träge herumeiert, riskiert allerdings ein Knickebein – und zwar karrieremäßig. Dann lägen unter Umständen leider ein paar Eier weniger in der Lohntüte, was künftige Urlaubsfreuden erheblich trüben würde. Nach Ostern Gas geben!

Allgemeine Infos zum Sternzeichen

Die Fische sind ein veränderliches Wasserzeichen. Sie stehen für Empathie, Fantasie, Hingabe und starke Intuition. Neptun als Herrscherplanet verleiht Sensibilität, Vorstellungskraft und ein feines Gespür für Zwischentöne.

Liebe & Beziehungen

In der Liebe beginnt der Monat weich und verbindend. Gemeinsame Zeit, Rückzug und Nähe tun Ihnen jetzt besonders gut. Danach wird es wichtig, auch klarer zu sagen, was Sie wollen und wohin es gehen soll. Sonst bleibt zu viel in schönen Andeutungen stehen. Ehrlichkeit macht Ihre Sanftheit tragfähig.

Beruf & Finanzen

Beruflich dürfen Sie sich zu Monatsbeginn eine ruhigere Phase erlauben. Nach Ostern sollte die Energie jedoch sichtbar zurückkehren. Wer Aufgaben weiter vor sich herschiebt, gerät schnell unter Druck. Deshalb helfen klare Prioritäten und ein entschlossener Wiedereinstieg. Auch finanziell ist Disziplin jetzt nützlicher als Bequemlichkeit.

Gesundheit

Erholung ist zu Beginn des Monats ausdrücklich sinnvoll. Ihr System braucht Schlaf, Rückzug und eine kurze Pause vom Müssen. Danach hilft Aktivierung: mehr Bewegung, feste Abläufe und bewusste Struktur. So wird aus Entspannung keine Trägheit, sondern neue Kraft.

Hier geht’s zur Übersicht aller Monatshoroskope – bleiben Sie immer auf dem Laufenden!

Tipp des Monats

Genießen Sie die Pause, aber verpassen Sie nicht den Moment für den Neustart. Der April gelingt Ihnen am besten, wenn auf Rückzug konsequent Bewegung folgt. Genau diese Balance macht Sie jetzt stark.