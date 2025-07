Monatshoroskop August 2025 für die Waage

Die Welt ist nicht perfekt – aber Ihre Haltung dazu schon fast. Der August bringt Ihnen die Gelegenheit, zu zeigen, wie viel Stärke in Ihrer Gelassenheit liegt. Sie machen das Beste aus allem – und das bewundern andere an Ihnen.

Das Waage-Motto für den Monat August: Stärke

So ganz zufrieden sind Sie gerade nicht. Sicher: Man könnte jünger sein, hübscher aussehen und etwas mehr Geld auf dem Konto haben. Aber das alles wäre nutzlos, wenn man nicht das könnte, was Sie derzeit perfekt beherrschen: Alles so zu nehmen, wie es kommt. Diese Gelassenheit, die Sie an den Tag legen, ist etwas, worum Ihre Mitmenschen Sie beneiden. Sie mögen sich selbst als mittelmäßig bewerten – andere wären gern wie Sie.

Allgemeine Infos zum Sternzeichen Waage

Waagen sind ausgeglichen, stilvoll und harmoniebedürftig. Ihr Element Luft verleiht ihnen Leichtigkeit im Denken und Kommunizieren. Venus, ihr Herrscherplanet, schenkt ihnen Ästhetik, Liebesfähigkeit – und einen untrüglichen Sinn für diplomatische Zwischentöne.

Liebe & Beziehungen

Ihr Charme wirkt wie ein Magnet – ob in Beziehungen oder beim Flirten. Sie schaffen es, auch heikle Themen liebevoll anzusprechen. Wer Ihre Ausgeglichenheit zu schätzen weiß, fühlt sich geborgen. Singles: Augen offen halten – ein bewundernder Blick könnte mehr bedeuten.

Beruf & Finanzen

Sie sind die ausgleichende Kraft im Team. Wenn andere sich festfahren, finden Sie Kompromisse. Nutzen Sie das – nicht nur aus Nettigkeit, sondern strategisch. Finanziell: keine großen Sprünge, aber solides Wachstum.

Gesundheit

Achten Sie auf Ihre Balance. Körperliche Betätigung hilft beim Stressabbau, besonders in schöner Umgebung. Vielleicht ein Spaziergang in einem stilvollen Garten oder eine Runde Yoga?

Neugierig auf die anderen Sternzeichen? Hier geht’s zu allen Monatshoroskopen.

Tipp des Monats

Sie müssen nicht lauter sein – Ihre stille Stärke spricht Bände. Vertrauen Sie Ihrer Wirkung.